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    Shaver 3000 Series

    Электробритва для сухого/влажного бритья

    S3242/12
    Общая оценка / 5
    • Комфортное и гладкое бритье даже чувствительной кожи Комфортное и гладкое бритье даже чувствительной кожи Комфортное и гладкое бритье даже чувствительной кожи
      -{discount-value}

      Shaver 3000 Series Электробритва для сухого/влажного бритья

      S3242/12
      Общая оценка / 5

      Комфортное и гладкое бритье даже чувствительной кожи

      Электробритва Philips серии 3000 для сухого и влажного бритья обеспечит комфортное и гладкое бритье даже чувствительной кожи. Гибкие поворотные головки 5D, 27 самозатачивающихся лезвий PowerCut и возможность влажного и сухого бритья обеспечат всегда идеальный результат. Узнать обо всех преимуществах

      Shaver 3000 Series Электробритва для сухого/влажного бритья

      Комфортное и гладкое бритье даже чувствительной кожи

      Электробритва Philips серии 3000 для сухого и влажного бритья обеспечит комфортное и гладкое бритье даже чувствительной кожи. Гибкие поворотные головки 5D, 27 самозатачивающихся лезвий PowerCut и возможность влажного и сухого бритья обеспечат всегда идеальный результат. Узнать обо всех преимуществах

      Комфортное и гладкое бритье даже чувствительной кожи

      Электробритва Philips серии 3000 для сухого и влажного бритья обеспечит комфортное и гладкое бритье даже чувствительной кожи. Гибкие поворотные головки 5D, 27 самозатачивающихся лезвий PowerCut и возможность влажного и сухого бритья обеспечат всегда идеальный результат. Узнать обо всех преимуществах

      Shaver 3000 Series Электробритва для сухого/влажного бритья

      Комфортное и гладкое бритье даже чувствительной кожи

      Электробритва Philips серии 3000 для сухого и влажного бритья обеспечит комфортное и гладкое бритье даже чувствительной кожи. Гибкие поворотные головки 5D, 27 самозатачивающихся лезвий PowerCut и возможность влажного и сухого бритья обеспечат всегда идеальный результат. Узнать обо всех преимуществах

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        Shaver 3000 Series

        Shaver 3000 Series

        Электробритва для сухого/влажного бритья

        - {discount-value}

        Итого:

        Комфортное и гладкое бритье даже чувствительной кожи

        С технологией SkinProtect

        • Поворотные гибкие головки 5D
        • Лезвия PowerCut
        • Антикоррозийная бритвенная система
        • Сухое и влажное бритье
        Гибкие поворотные головки 5D обеспечивают плотный контакт с кожей

        Гибкие поворотные головки 5D обеспечивают плотный контакт с кожей

        Благодаря возможности поворота в 5 осях головка повторяет контуры вашего лица для идеально гладкого и комфортного бритья даже чувствительной кожи.

        Лезвия PowerCut созданы для стабильно гладкого бритья

        Лезвия PowerCut созданы для стабильно гладкого бритья

        27 самозатачивающихся лезвий одинаково сбривают все волоски прямо по уровню кожи для равномерного результата каждый сеанс. Наши самозатачивающиеся лезвия прослужат вам как новые в течение 2 лет.

        Влажное и сухое бритье перед зеркалом и в душе

        Влажное и сухое бритье перед зеркалом и в душе

        Выбирайте между удобным сухим бритьем или используйте любимую пену либо гель для освежающего влажного бритья даже в душе.

        60 минут работы от аккумулятора после зарядки в течение 1 часа

        60 минут работы от аккумулятора после зарядки в течение 1 часа

        Всего за 1 час литий-ионный аккумулятор большой емкости полностью зарядится, и его хватит примерно на 20 сеансов бритья. Спешите? Быстрой 5-минутной зарядки хватит на целый сеанс бритья.

        Антикоррозийная бритвенная система с комфортом для кожи

        Антикоррозийная бритвенная система с комфортом для кожи

        Лезвия нашей бритвы изготовлены из гипоаллергенной стали хирургического стандарта, которая защищена от коррозии и образования бактерий, а также защищает кожу.

        Откидной триммер для подравнивания усов и бакенбард

        Откидной триммер для подравнивания усов и бакенбард

        Создайте образ с идеальными усами и бакенбардами с помощью выдвижного триммера.

        Открытие одним касанием для быстрой и удобной очистки

        Открытие одним касанием для быстрой и удобной очистки

        Головка бритвы открывается одним касанием кнопки для удобной промывки проточной водой.

        Нескользящая ручка для безопасного бритья

        Нескользящая ручка для безопасного бритья

        Всегда удобный хват. Эргономичная прорезиненная ручка обеспечит безопасность и комфорт, даже если держать бритву мокрыми руками.

        3-уровневый индикатор заряда аккумулятора поможет понять, когда требуется зарядить его

        3-уровневый индикатор заряда аккумулятора поможет понять, когда требуется зарядить его

        Разряженный аккумулятор больше не станет неожиданностью. Индикатор заряда позволит оценить текущий заряд аккумулятора и проверить состояние зарядки.

        Удобная зарядка

        Удобная зарядка

        Мы в Philips стараемся сделать экологичными все аспекты создания продукции. Мы стремимся сократить количество отходов и адаптеров USB, что поставляем на рынки. Если вам потребуется адаптер, вы можете заказать подходящее устройство на www.philips.com/support

        С заботой о вас и нашей планете

        С заботой о вас и нашей планете

        Упаковка этой бритвы не содержит пластик и на 90 % состоит из переработанных материалов, а наше производство лезвий использует 100 % электричества из возобновляемых источников.

        Чехол для путешествий для удобного хранения дома или в дороге

        Чехол для путешествий для удобного хранения дома или в дороге

        Оцените безопасность и чистоту с удобным чехлом для путешествий. Всегда идеальный образ — дома и в дороге.

        • Аксессуары

          Обслуживание
          Защитная крышка
          Чехол
          Чехол для путешествий
          Откидной триммер входит в комплект
          Да

        • Мощность

          Тип элемента питания
          Литий-ионный
          Время работы
          60 минут — 20 сеансов бритья
          Быстрая зарядка
          Да, 5 минут
          Время зарядки
          1 час для полной зарядки

        • Дизайн

          Ручка
          Нескользящая прорезиненная ручка
          Цвет
          Пепельно-золотой

        • Обслуживание

          Гарантия 2 года
          Да
          Сменные головки
          Заменяйте каждые 2 года моделью SH30

        • Качество бритья

          Бритвенная система
          • Система лезвий PowerCut
          • 27 самозатачивающихся лезвий
          • 55,000 режущих движений в минуту
          Гибкость головки
          Поворотные гибкие головки 5D

        • Удобство использования

          Очистка
          • Открытие одним касанием
          • Можно промывать под водой
          Дисплей
          3-уровневый индикатор аккумулятора
          Сухое и влажное бритье
          Сухое и влажное бритье
          При работе
          Питание только от аккумулятора
          Водонепроницаемые
          • Влагозащита IPX7
          • Для использования в душе

        • Технология SkinProtect

          Защита кожи
          Антикоррозийная бритвенная система

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            Продавец интернет-магазина:

            ООО «Филипс Украина»
            03038, Украина
            г. Киев, ул. Н. Гринченко, 2/1
            Код ЕДРПОУ 33744042

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