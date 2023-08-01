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Комфортное и гладкое бритье даже чувствительной кожи
Электробритва Philips серии 3000 для сухого и влажного бритья обеспечит комфортное и гладкое бритье даже чувствительной кожи. Гибкие поворотные головки 5D, 27 самозатачивающихся лезвий PowerCut и возможность влажного и сухого бритья обеспечат всегда идеальный результат. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Комфортное и гладкое бритье даже чувствительной кожи
Электробритва Philips серии 3000 для сухого и влажного бритья обеспечит комфортное и гладкое бритье даже чувствительной кожи. Гибкие поворотные головки 5D, 27 самозатачивающихся лезвий PowerCut и возможность влажного и сухого бритья обеспечат всегда идеальный результат. Узнать обо всех преимуществах
Комфортное и гладкое бритье даже чувствительной кожи
Электробритва Philips серии 3000 для сухого и влажного бритья обеспечит комфортное и гладкое бритье даже чувствительной кожи. Гибкие поворотные головки 5D, 27 самозатачивающихся лезвий PowerCut и возможность влажного и сухого бритья обеспечат всегда идеальный результат. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Комфортное и гладкое бритье даже чувствительной кожи
Электробритва Philips серии 3000 для сухого и влажного бритья обеспечит комфортное и гладкое бритье даже чувствительной кожи. Гибкие поворотные головки 5D, 27 самозатачивающихся лезвий PowerCut и возможность влажного и сухого бритья обеспечат всегда идеальный результат. Узнать обо всех преимуществах
Электробритва для сухого/влажного бритья
Итого:
Благодаря возможности поворота в 5 осях головка повторяет контуры вашего лица для идеально гладкого и комфортного бритья даже чувствительной кожи.
27 самозатачивающихся лезвий одинаково сбривают все волоски прямо по уровню кожи для равномерного результата каждый сеанс. Наши самозатачивающиеся лезвия прослужат вам как новые в течение 2 лет.
Выбирайте между удобным сухим бритьем или используйте любимую пену либо гель для освежающего влажного бритья даже в душе.
Всего за 1 час литий-ионный аккумулятор большой емкости полностью зарядится, и его хватит примерно на 20 сеансов бритья. Спешите? Быстрой 5-минутной зарядки хватит на целый сеанс бритья.
Лезвия нашей бритвы изготовлены из гипоаллергенной стали хирургического стандарта, которая защищена от коррозии и образования бактерий, а также защищает кожу.
Создайте образ с идеальными усами и бакенбардами с помощью выдвижного триммера.
Головка бритвы открывается одним касанием кнопки для удобной промывки проточной водой.
Всегда удобный хват. Эргономичная прорезиненная ручка обеспечит безопасность и комфорт, даже если держать бритву мокрыми руками.
Разряженный аккумулятор больше не станет неожиданностью. Индикатор заряда позволит оценить текущий заряд аккумулятора и проверить состояние зарядки.
Оцените зарядку и очистку бритвы с помощью удобной зарядной станции.
Мы в Philips стараемся сделать экологичными все аспекты создания продукции. Мы стремимся сократить количество отходов и адаптеров USB, что поставляем на рынки. Если вам потребуется адаптер, вы можете заказать подходящее устройство на www.philips.com/support
Упаковка этой бритвы не содержит пластик и на 90 % состоит из переработанных материалов, а наше производство лезвий использует 100 % электричества из возобновляемых источников.
Аксессуары
Мощность
Дизайн
Обслуживание
Качество бритья
Удобство использования
Технология SkinProtect
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