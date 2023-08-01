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    Shaver series 9000

    Электробритва для сухого и влажного бритья со SkinIQ

    S9975/55
    Общая оценка / 5
    1 награда
    • Превосходная гладкость*, персональный уход за кожей Превосходная гладкость*, персональный уход за кожей Превосходная гладкость*, персональный уход за кожей
      -{discount-value}

      Shaver series 9000 Электробритва для сухого и влажного бритья со SkinIQ

      S9975/55
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Превосходная гладкость*, персональный уход за кожей

      Откройте для себя самую умную в мире бритву с технологиями ИИ — Philips серии 9000. Она срезает волоски прямо возле кожи с помощью системы Lift & Cut, а технология SkinIQ предлагает обратную связь в режиме реального времени для защиты вашей кожи. Узнать обо всех преимуществах

      Shaver series 9000 Электробритва для сухого и влажного бритья со SkinIQ

      Превосходная гладкость*, персональный уход за кожей

      Откройте для себя самую умную в мире бритву с технологиями ИИ — Philips серии 9000. Она срезает волоски прямо возле кожи с помощью системы Lift & Cut, а технология SkinIQ предлагает обратную связь в режиме реального времени для защиты вашей кожи. Узнать обо всех преимуществах

      Превосходная гладкость*, персональный уход за кожей

      Откройте для себя самую умную в мире бритву с технологиями ИИ — Philips серии 9000. Она срезает волоски прямо возле кожи с помощью системы Lift & Cut, а технология SkinIQ предлагает обратную связь в режиме реального времени для защиты вашей кожи. Узнать обо всех преимуществах

      Shaver series 9000 Электробритва для сухого и влажного бритья со SkinIQ

      Превосходная гладкость*, персональный уход за кожей

      Откройте для себя самую умную в мире бритву с технологиями ИИ — Philips серии 9000. Она срезает волоски прямо возле кожи с помощью системы Lift & Cut, а технология SkinIQ предлагает обратную связь в режиме реального времени для защиты вашей кожи. Узнать обо всех преимуществах

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        Shaver series 9000

        Shaver series 9000

        Электробритва для сухого и влажного бритья со SkinIQ

        - {discount-value}

        Итого:

        Превосходная гладкость*, персональный уход за кожей

        Для идеально гладкого бритья даже 5-дневной бороды

        • Чрезвычайно гладкое бритье
        • Лезвия Dual SteelPrecision
        • Датчик силы давления
        • Подвижные головки 360-D
        Максимальное гладкое бритье с системой Lift & Cut

        Максимальное гладкое бритье с системой Lift & Cut

        Наша уникальная запатентованная технология с ротором Lift & Cut бережно приподнимает волоски прямо от корня, что позволяет бритве точно срезать их прямо возле кожи (до 0,00 мм) без прикосновения к коже лезвий.

        Срезает волоски во всех направлениях с поворотными лезвиями 360°

        Срезает волоски во всех направлениях с поворотными лезвиями 360°

        Роторные бритвы Philips изготавливаются с учетом естественного роста волос и захватывают все волоски, растущие в любых направлениях, благодаря поворотным лезвиям 360°. Эти лезвия Dual Steel Precision совершают до 150 000 срезаний в минуту и обеспечивают максимально гладкое бритье.

        Всегда оптимальное давление с датчиком Pressure Guard

        Всегда оптимальное давление с датчиком Pressure Guard

        Правильное давление имеет ключевое значение для гладкого бритья и минимального раздражения кожи. Специальные датчики внутри бритвы считывают уровень давления, а цвет светового индикатора показывает, когда вы давите слишком сильно или слишком слабо.

        Повторяет контуры лица с подвижными головками 360-D

        Повторяет контуры лица с подвижными головками 360-D

        Эта электробритва полностью повторяет контуры лица и даже шеи благодаря подвижным головкам 360°, которые обеспечивают тщательное и комфортное бритье.

        На 30 % более плавное** скольжение с покрытием Nano SkinGlide

        На 30 % более плавное** скольжение с покрытием Nano SkinGlide

        Бритвенные головки покрыты специальным защитным покрытием из 250 000 микрогранул на см², которое обеспечивает более гладкое скольжение, снижая трение на 30 %** и минимизируя раздражение кожи.

        Мощная станция очистки для поддержания эффективности и гигиены бритвы

        Мощная станция очистки для поддержания эффективности и гигиены бритвы

        В 10 раз эффективнее очистки обычной водой** — мощная станция очистки тщательно очищает и смазывает бритву всего за 1 минуту. Это обеспечивает гигиеничность бритья и поддерживает качество работы бритвенных головок.

        Регулировка в зависимости от густоты бороды с датчиком Power Adapt

        Регулировка в зависимости от густоты бороды с датчиком Power Adapt

        Интеллектуальная технология распознавания измеряет параметры щетины 500 раз в секунду, а датчик PowerAdapt автоматически адаптирует мощность бритвы для максимально эффективного бритья любого типа волос.

        Максимальный комфорт во время бритья с приложением Philips Shaving***​

        Максимальный комфорт во время бритья с приложением Philips Shaving***​

        Совершенствуйте свое бритье, подключив бритву к приложению Philips Shaving. Отслеживайте состояние кожи, настраивайте параметры бритья и оттачивайте технику для максимально гладкого и комфортного бритья.

        Выбирайте комфортное сухое или освежающее влажное бритье

        Выбирайте комфортное сухое или освежающее влажное бритье

        Брейтесь так, как нужно именно вам. Вы можете выбрать комфортное сухое или освежающее влажное бритье, бриться с гелем или пеной даже в душе.

        OLED-дисплей для отображения SkinIQ и уведомлений бритвы

        OLED-дисплей для отображения SkinIQ и уведомлений бритвы

        Это первая бритва Philips с динамическим OLED-дисплеем, на котором все функции и уведомления бритвы отображаются с приятной и плавной анимацией. На интуитивном интерфейсе можно найти рекомендации SkinIQ, состояние аккумулятора, советы по очистке и многое другое.

        Высокоточный триммер встроен в ручку

        Высокоточный триммер встроен в ручку

        Завершите свой образ с высокоточным откидным триммером. Он встроен в корпус бритвы, чтобы вы могли с удобством поддерживать форму усов и подравнивать бакенбарды.

        С заботой о вас и нашей планете

        С заботой о вас и нашей планете

        Мы заменили 30 % используемого пластика на переработанный, что позволяет экономить тонны сырьевого пластика на этапе производства. Более того, наши лезвия на 80 % состоят из переработанной стали и изготавливаются на фабрике, которая на 100 % обслуживается возобновляемой энергией.

        Простая зарядка с удобной подставкой

        Простая зарядка с удобной подставкой

        Полная зарядка бритвы с помощью подставки займет менее 1 часа. Эта подставка предназначена одновременно для зарядки и хранения устройства.

        Полная зарядка обеспечивает 60 минут автономной работы

        Полная зарядка обеспечивает 60 минут автономной работы

        Эта передовая система зарядки предлагает сразу 2 удобных варианта: 60 минут работы при полной зарядке аккумулятора или целый сеанс работы после быстрой зарядки.

        • Аксессуары

          SmartClick
          Щеточка для очистки
          Чехол
          Дорожный футляр
          Станция Самоочистки
          • Да
          • 1 картридж в комплекте
          Встроенный откидной триммер
          Да

        • Мощность

          Зарядка
          • 1 час для полной зарядки
          • Быстрая зарядка за 5 минут
          Тип элемента питания
          Литий-ионный
          Время работы
          60 минут

        • Дизайн

          Ручка
          Эргономичное покрытие и удобная ручка
          Отделка
          Классическая элегантность
          Цвет
          Серебристый Хром

        • Обслуживание

          Сменные головки
          Заменяйте каждые 2 года моделью SH91
          Гарантия 2 года
          Да

        • Качество бритья

          Бритвенная система
          • Система Lift & Cut
          • Лезвия Dual SteelPrecision
          Гибкость головки
          Подвижные головки 360-D
          Технология SkinIQ
          • Датчик мощности
          • Покрытие Nano SkinGlide
          • Датчик силы давления
          • Датчик управления движением

        • Удобство использования

          Дисплей
          Индикатор заряда аккумулятора в процентах
          Очистка
          • Беспроводная Станция Самоочистки
          • Открытие одним касанием
          • Можно промывать под водой
          Сухое и влажное бритье
          Влажное и сухое бритье

        • Насадка SmartClick

          Совместимость:
          RQ585/51 НЕ ПОДХОДИТ для головок угловатой формы

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              • по сравнению с Philips серии 9000 предыдущего поколения
              • * По сравнению с материалом без покрытия
              • * * На основании данных пользователей Philips серии 7000 и приложения Philips Shaving в 2019 году
              • * * * Сравнение количества остатков щетины в устройстве после использования чистящей жидкости и воды в картридже
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