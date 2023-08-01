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Превосходная гладкость*, персональный уход за кожей
Откройте для себя самую умную в мире бритву с технологиями ИИ — Philips серии 9000. Она срезает волоски прямо возле кожи с помощью системы Lift & Cut, а технология SkinIQ предлагает обратную связь в режиме реального времени для защиты вашей кожи. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Превосходная гладкость*, персональный уход за кожей
Откройте для себя самую умную в мире бритву с технологиями ИИ — Philips серии 9000. Она срезает волоски прямо возле кожи с помощью системы Lift & Cut, а технология SkinIQ предлагает обратную связь в режиме реального времени для защиты вашей кожи. Узнать обо всех преимуществах
Превосходная гладкость*, персональный уход за кожей
Откройте для себя самую умную в мире бритву с технологиями ИИ — Philips серии 9000. Она срезает волоски прямо возле кожи с помощью системы Lift & Cut, а технология SkinIQ предлагает обратную связь в режиме реального времени для защиты вашей кожи. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Превосходная гладкость*, персональный уход за кожей
Откройте для себя самую умную в мире бритву с технологиями ИИ — Philips серии 9000. Она срезает волоски прямо возле кожи с помощью системы Lift & Cut, а технология SkinIQ предлагает обратную связь в режиме реального времени для защиты вашей кожи. Узнать обо всех преимуществах
Электробритва для сухого и влажного бритья со SkinIQ
Итого:
Наша уникальная запатентованная технология с ротором Lift & Cut бережно приподнимает волоски прямо от корня, что позволяет бритве точно срезать их прямо возле кожи (до 0,00 мм) без прикосновения к коже лезвий.
Роторные бритвы Philips изготавливаются с учетом естественного роста волос и захватывают все волоски, растущие в любых направлениях, благодаря поворотным лезвиям 360°. Эти лезвия Dual Steel Precision совершают до 150 000 срезаний в минуту и обеспечивают максимально гладкое бритье.
Правильное давление имеет ключевое значение для гладкого бритья и минимального раздражения кожи. Специальные датчики внутри бритвы считывают уровень давления, а цвет светового индикатора показывает, когда вы давите слишком сильно или слишком слабо.
Эта электробритва полностью повторяет контуры лица и даже шеи благодаря подвижным головкам 360°, которые обеспечивают тщательное и комфортное бритье.
Бритвенные головки покрыты специальным защитным покрытием из 250 000 микрогранул на см², которое обеспечивает более гладкое скольжение, снижая трение на 30 %** и минимизируя раздражение кожи.
В 10 раз эффективнее очистки обычной водой** — мощная станция очистки тщательно очищает и смазывает бритву всего за 1 минуту. Это обеспечивает гигиеничность бритья и поддерживает качество работы бритвенных головок.
Интеллектуальная технология распознавания измеряет параметры щетины 500 раз в секунду, а датчик PowerAdapt автоматически адаптирует мощность бритвы для максимально эффективного бритья любого типа волос.
Совершенствуйте свое бритье, подключив бритву к приложению Philips Shaving. Отслеживайте состояние кожи, настраивайте параметры бритья и оттачивайте технику для максимально гладкого и комфортного бритья.
Брейтесь так, как нужно именно вам. Вы можете выбрать комфортное сухое или освежающее влажное бритье, бриться с гелем или пеной даже в душе.
Это первая бритва Philips с динамическим OLED-дисплеем, на котором все функции и уведомления бритвы отображаются с приятной и плавной анимацией. На интуитивном интерфейсе можно найти рекомендации SkinIQ, состояние аккумулятора, советы по очистке и многое другое.
Завершите свой образ с высокоточным откидным триммером. Он встроен в корпус бритвы, чтобы вы могли с удобством поддерживать форму усов и подравнивать бакенбарды.
Мы заменили 30 % используемого пластика на переработанный, что позволяет экономить тонны сырьевого пластика на этапе производства. Более того, наши лезвия на 80 % состоят из переработанной стали и изготавливаются на фабрике, которая на 100 % обслуживается возобновляемой энергией.
Полная зарядка бритвы с помощью подставки займет менее 1 часа. Эта подставка предназначена одновременно для зарядки и хранения устройства.
Эта передовая система зарядки предлагает сразу 2 удобных варианта: 60 минут работы при полной зарядке аккумулятора или целый сеанс работы после быстрой зарядки.
Аксессуары
Мощность
Дизайн
Обслуживание
Качество бритья
Удобство использования
Насадка SmartClick
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