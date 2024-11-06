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    • Беспроводная Станция Самоочистки Беспроводная Станция Самоочистки Беспроводная Станция Самоочистки
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      Shavers Станция очистки

      AC52

      Беспроводная Станция Самоочистки

      Всего одна минута и ваша бритва будет как новая. Подключите бритву к станции самоочистки Quick Clean Pod, чтобы очистить и смазать бритву; таким образом вы продлите срок ее эффективного использования.

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      Shavers Станция очистки

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      Беспроводная Станция Самоочистки

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      • Бритвы (головки угловатой формы)
      • Черный

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      • Запасные части

        Подходит для следующих продуктов
        • S5579, S5584, S5586, S5880, S5884
        • S5885, S5886, S5887, S5898, S6900
        • S7782, S7783, S7786, S7788, S7882
        • S7885, S7886, S7887, S8692, S8697
        • S9974, S9975, S9976, S9980, S9982
        • S9983, S9985, S9986
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