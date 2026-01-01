КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Фотография продукта в процессе использования
  • Основное изображение
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Основное изображение

Больше не доступен

Портативная АС

SBM100WHI/00

Портативная АС "все в одном"

Наслаждайтесь музыкой с портативной АС Philips "все в одном". Слушайте любимые песни с карт памяти MicroSD или внешних устройств через вход Aux-in. Эта компактная АС с технологией wOOx™ поставляется с аккумулятором. Представлена в нескольких цветах

Посмотреть все преимущества

Портативная АС "все в одном"

  • Белый

Удобное воспроизведение с карты памяти MicroSD

Просто загрузите на карту памяти необходимый контент, вставьте ее в плеер — и вам больше не придется беспокоиться о выборе развлечений.

Разъем для стереонаушников для индивидуального наслаждения музыкой

Для индивидуального прослушивания вы можете в любой момент подключить наушники к этому устройству Philips. Наслаждайтесь любимой музыкой с отличным качеством звучания, не доставляя неудобств окружающим.

Компактный и мобильный

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Подписывайтесь и получайте эксклюзивные преимущества

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения

Я хочу получать рекламную информацию (на основании моих предпочтений и действий) о продуктах, сервисах, событиях и промоакциях компании Philips. Вы в любой момент можете отписаться от рассылки!

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения