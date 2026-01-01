Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
SBM100WHI/00
Портативная АС "все в одном"
Наслаждайтесь музыкой с портативной АС Philips "все в одном". Слушайте любимые песни с карт памяти MicroSD или внешних устройств через вход Aux-in. Эта компактная АС с технологией wOOx™ поставляется с аккумулятором. Представлена в нескольких цветах
Белый
Просто загрузите на карту памяти необходимый контент, вставьте ее в плеер — и вам больше не придется беспокоиться о выборе развлечений.
Для индивидуального прослушивания вы можете в любой момент подключить наушники к этому устройству Philips. Наслаждайтесь любимой музыкой с отличным качеством звучания, не доставляя неудобств окружающим.
Отзывы