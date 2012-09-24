Встроенное цифровое FM-радио

Цифровое радиовещание, превосходящее по качеству аналоговую FM-передачу звука, представляет собой новую технологию радиовещания через сеть передатчиков наземных станций. Это обеспечивает более широкий выбор для слушателя и чистый звук без помех. Данная технология позволяет ресиверу захватывать самый мощный из обнаруженных сигналов. Благодаря цифровым станциям не нужно запоминать частоту. Кроме того, настройка выполняется по имени станции, поэтому не нужно возвращаться назад.