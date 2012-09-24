  • Бесплатная доставка и возврат

  • Расширенная гарантия 3 года

  • Приобретайте напрямую у Philips

Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

RU
UK
1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    Портативная АС

    SBM100WHI/00
    Общая оценка / 5
    • Портативная АС "все в одном" Портативная АС "все в одном" Портативная АС "все в одном"
      -{discount-value}

      Портативная АС

      SBM100WHI/00
      Общая оценка / 5

      Портативная АС "все в одном"

      Наслаждайтесь музыкой с портативной АС Philips "все в одном". Слушайте любимые песни с карт памяти MicroSD или внешних устройств через вход Aux-in. Эта компактная АС с технологией wOOx™ поставляется с аккумулятором. Представлена в нескольких цветах Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Портативная АС

      Портативная АС "все в одном"

      Наслаждайтесь музыкой с портативной АС Philips "все в одном". Слушайте любимые песни с карт памяти MicroSD или внешних устройств через вход Aux-in. Эта компактная АС с технологией wOOx™ поставляется с аккумулятором. Представлена в нескольких цветах Узнать обо всех преимуществах

      Портативная АС "все в одном"

      Наслаждайтесь музыкой с портативной АС Philips "все в одном". Слушайте любимые песни с карт памяти MicroSD или внешних устройств через вход Aux-in. Эта компактная АС с технологией wOOx™ поставляется с аккумулятором. Представлена в нескольких цветах Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Портативная АС

      Портативная АС "все в одном"

      Наслаждайтесь музыкой с портативной АС Philips "все в одном". Слушайте любимые песни с карт памяти MicroSD или внешних устройств через вход Aux-in. Эта компактная АС с технологией wOOx™ поставляется с аккумулятором. Представлена в нескольких цветах Узнать обо всех преимуществах

      Похожие продукты

      Смотреть все Радиоприемники

        Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

        Все необходимое в одной покупке

        Цена комплекта

        Пропустить

        Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

        Добавление аксессуаров

        Портативная АС

        Портативная АС

        Итого:

        Портативная АС "все в одном"

        • Белый

        Удобное воспроизведение с карты памяти MicroSD

        Просто загрузите на карту памяти необходимый контент, вставьте ее в плеер — и вам больше не придется беспокоиться о выборе развлечений.

        Встроенное цифровое FM-радио

        Цифровое радиовещание, превосходящее по качеству аналоговую FM-передачу звука, представляет собой новую технологию радиовещания через сеть передатчиков наземных станций. Это обеспечивает более широкий выбор для слушателя и чистый звук без помех. Данная технология позволяет ресиверу захватывать самый мощный из обнаруженных сигналов. Благодаря цифровым станциям не нужно запоминать частоту. Кроме того, настройка выполняется по имени станции, поэтому не нужно возвращаться назад.

        Выходная мощность 1,5 Вт (среднеквадр.)

        Общая выходная мощность системы составляет 1,5 Вт RMS. RMS расшифровывается как Root Mean Square и означает среднеквадратичную мощность. В ней обычно измеряется мощность звука, то есть электрическая мощность, передаваемая с усилителя на акустическую систему. Эта мощность измеряется в ваттах. Производимая мощность звука складывается из количества переданной электрической мощности и чувствительности акустической системы. Чем больше ватт, тем выше мощность звука, производимого акустической системой.

        Технология АС wOOx™ для воспроизведения глубоких низких частот

        Технология wOOx™ основана на революционной концепции для АС, позволяющей вам не только слышать, но и ощущать невероятно глубокие басы, звучащие более насыщено, чем в любой другой аудиосистеме. Специальные излучатели работают в согласовании с НЧ-излучателем wOOx, а точная настройка между основным драйвером и ВЧ-динамиком обеспечивает плавный переход от низких и средних частот к высоким. Двойная подвеска и абсолютно симметричная многослойная конструкция создают низкий и точный бас без заметных искажений. Технология wOOx обеспечивает исключительно глубокие и динамичные басы, используя весь потенциал АС для ощутимого усиления впечатлений от музыки.

        Разъем для стереонаушников для индивидуального наслаждения музыкой

        Для индивидуального прослушивания вы можете в любой момент подключить наушники к этому устройству Philips . Наслаждайтесь любимой музыкой с отличным качеством звучания, не доставляя неудобств окружающим.

        Получите поддержку по этому продукту

        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

            Подпишитесь и получите промокод со скидкой 15% на выбранный ассортимент продуктов Philips

            Подпишитесь на нашу новостную рассылку

            Получите промокод со скидкой 15% на выбранный ассортимент товаров​

            Будьте в курсе эксклюзивных предложений и акций​

            Узнавайте актуальные и полезные советы от Philips​

            *
            Я хочу получать рекламно-информационные сообщения – в зависимости от моих предпочтений и поведения – относительно продукции Philips, услуг, событий и акционных предложений. Я даю согласие на обработку и хранение моих персональных данных согласно Закону Украины «Про захист персональних даних». Я могу в любой момент аннулировать подписку!
            Что это означает?

            Зарегистрируйтесь
            в MyPhilips

            Эксклюзивные предложения

            Расширенную гарантию на выбранные продукты 

            Полезные советы

            Зарегистрироваться

            Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

            Я понимаю

            Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.