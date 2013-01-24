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    Philips Avent

    Дорожная сумка Avent

    SCD149/60
    Avent
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Avent
    • Стильная, элегантная дорожная сумка Стильная, элегантная дорожная сумка Стильная, элегантная дорожная сумка
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      Philips Avent Дорожная сумка Avent

      SCD149/60
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Стильная, элегантная дорожная сумка

      Эта вместительная дорожная сумка AVENT просто незаменима в поездках, будь то выходные на природе, ночевка у бабушки или даже дальние путешествия самолетом. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Philips Avent Дорожная сумка Avent

      Стильная, элегантная дорожная сумка

      Эта вместительная дорожная сумка AVENT просто незаменима в поездках, будь то выходные на природе, ночевка у бабушки или даже дальние путешествия самолетом. Узнать обо всех преимуществах

      Стильная, элегантная дорожная сумка

      Эта вместительная дорожная сумка AVENT просто незаменима в поездках, будь то выходные на природе, ночевка у бабушки или даже дальние путешествия самолетом. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Philips Avent Дорожная сумка Avent

      Стильная, элегантная дорожная сумка

      Эта вместительная дорожная сумка AVENT просто незаменима в поездках, будь то выходные на природе, ночевка у бабушки или даже дальние путешествия самолетом. Узнать обо всех преимуществах

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        Дорожная сумка Avent

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Стильная, элегантная дорожная сумка

        Сумка для длительных путешествий

        • Черный
        Изготовлена из легкой гигиеничной ткани с микрофиброй

        Изготовлена из легкой гигиеничной ткани с микрофиброй

        Микрофибра отличается легкостью и простотой очистки.

        Термоизолирующий чехол для бутылочек

        Термоизолирующий чехол для бутылочек

        Термоизолирующее отделение вмещает 2 бутылочки Avent и позволяет хранить горячую воду или холодную готовую молочную смесь/грудное молоко в течение нескольких часов

        Технические характеристики

        • Страна изготовления

          Китае
          Да
          цвет
          Модель представлена в различных цветах
          Этап
          • 6–12 месяцев
          • 0–6 месяцев

        • В комплект входят:

          Матрасик для пеленания
          1  шт.
          Дорожная сумка
          1  шт.
          Термоизолирующий чехол для бутылочек
          1  шт.
          Пакет для использованных подгузников
          1  шт.
          Сумка для личных вещей
          1  шт.

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