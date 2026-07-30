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Больше не доступен
SCD371/00
Серия Classic+ (новая)
Отличается от других бутылочек: антиколиковая система, эффективность которой доказана клиническими испытаниями, теперь используется в соске, делая процесс сборки максимально простым. Во время кормления уникальный клапан на соске открывается, пропуская воздух в бутылочку, а не в животик малыша.
Полноценный сон и правильное питание крайне важны для здоровья и хорошего самочувствия малыша. В ходе рандомизированного клинического исследования, целью которого было выяснить, влияет ли дизайн бутылочки для кормления грудных детей на их поведение, специалисты установили, что при использовании бутылочки Philips Avent серии Classic дети ведут себя спокойно значительно дольше — приблизительно на 28 минут в день — чем при использовании бутылочки производства компании-конкурента (46 мин против 74 мин, p = 0,05). Это особенно заметно в ночное время.*
Уникальный клапан соски сгибается в соответствии с естественным ритмом кормления малыша. Молоко поступает с той скоростью, которую выбирает малыш, что помогает уменьшить газообразование и количество срыгиваний, а также сократить риск переедания.
Отзывы
Дети двухнедельного возраста, которых кормят из бутылочек Philips Avent, страдают от колик гораздо реже, чем дети, которых кормят из обычных бутылочек. Дети в возрасте 2 недель проявляли меньше беспокойства и раздражительности при кормлении из бутылочки Avent по сравнению с детьми, которых кормили из других бутылочек.