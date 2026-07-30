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  • Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*
  • Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*
  • Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*
  • Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*

Больше не доступен

Philips AventНабор для кормления новорожденных

SCD371/00

Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*
В удобный набор Philips Avent SCD371/00 входят 4 бутылочки для кормления серии Classic+ (2 x 125 мл и 2 x 260 мл), щеточка для бутылочек и сосок и пустышка 0—6 мес. белого цвета.
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Максимальная гигиеничность благодаря легкой очистке

Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*

  • Серия Classic+ (новая)

Эффективность антиколиковой системы доказана*

Эффективность антиколиковой системы доказана*

Отличается от других бутылочек: антиколиковая система, эффективность которой доказана клиническими испытаниями, теперь используется в соске, делая процесс сборки максимально простым. Во время кормления уникальный клапан на соске открывается, пропуская воздух в бутылочку, а не в животик малыша.

Меньше беспокойства, особенно ночью

Меньше беспокойства, особенно ночью

Полноценный сон и правильное питание крайне важны для здоровья и хорошего самочувствия малыша. В ходе рандомизированного клинического исследования, целью которого было выяснить, влияет ли дизайн бутылочки для кормления грудных детей на их поведение, специалисты установили, что при использовании бутылочки Philips Avent серии Classic дети ведут себя спокойно значительно дольше — приблизительно на 28 минут в день — чем при использовании бутылочки производства компании-конкурента (46 мин против 74 мин, p = 0,05). Это особенно заметно в ночное время.*

Малыш может контролировать поток молока, что помогает уменьшить газообразование и количество срыгиваний

Малыш может контролировать поток молока, что помогает уменьшить газообразование и количество срыгиваний

Уникальный клапан соски сгибается в соответствии с естественным ритмом кормления малыша. Молоко поступает с той скоростью, которую выбирает малыш, что помогает уменьшить газообразование и количество срыгиваний, а также сократить риск переедания.

Технические характеристики

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      Примечания

      1. Дети двухнедельного возраста, которых кормят из бутылочек Philips Avent, страдают от колик гораздо реже, чем дети, которых кормят из обычных бутылочек. Дети в возрасте 2 недель проявляли меньше беспокойства и раздражительности при кормлении из бутылочки Avent по сравнению с детьми, которых кормили из других бутылочек.