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    Philips Avent

    Аналоговая радионяня

    SCD470/00
    Avent
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Avent
    • Вы просто слышите малыша Вы просто слышите малыша Вы просто слышите малыша
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      Philips Avent Аналоговая радионяня

      SCD470/00
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Вы просто слышите малыша

      Обеспечивает уверенный прием в доме и рядом с ним и минимальные помехи от других устройств.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Philips Avent Аналоговая радионяня

      Вы просто слышите малыша

      Обеспечивает уверенный прием в доме и рядом с ним и минимальные помехи от других устройств.

      Вы просто слышите малыша

      Обеспечивает уверенный прием в доме и рядом с ним и минимальные помехи от других устройств.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Philips Avent Аналоговая радионяня

      Вы просто слышите малыша

      Обеспечивает уверенный прием в доме и рядом с ним и минимальные помехи от других устройств.

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        Аналоговая радионяня

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Вы просто слышите малыша

        Радиус действия до 150 м

        Клипса для крепления к поясу обеспечивает свободу рук и передвижения

        Клипса для крепления к поясу обеспечивает свободу рук и передвижения

        Клипса для крепления к поясу обеспечивает свободу рук и передвижения.

        Минимальные помехи от других устройств

        Минимальные помехи от других устройств

        Загорается при необходимости зарядки или замены батарей

        Загорается при необходимости зарядки или замены батарей.

        Регулировка громкости звука на родительском блоке

        Обеспечивает возможность настройки громкости родительского блока для любой ситуации.

        Технические характеристики

        • Этапы взросления

          Этап
          • 0–6 месяцев
          • 6–12 месяцев

        • Аксессуары

          Батарейки
          Да

        • Аксессуары

          Адаптер перем./пост. тока
          Да

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