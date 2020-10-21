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Все серии

  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием

Больше не доступен

Philips AventДетская бутылочка серии Natural

SCF030/27

4.5
| (15) Отзывы | 87% рекомендуют этот продукт
Легко сочетать с грудным вскармливанием
Бутылочка серии Natural с ультрамягкой соской имитирует ощущения как при грудном вскармливании. Широкая спиралевидная соска, имитирующая форму груди, с лепестками для дополнительного комфорта способствует естественному обхвату и позволяет без труда кормить ребенка как грудью, так и из бутылочки.
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бренд, рекомендованный мамами по всему миру1

Естественный захват соски

Легко сочетать с грудным вскармливанием

  • 2 бутылочки

  • 125 мл

  • Соска для новорожденных

  • 0 мес.+

Естественный захват благодаря широкой соске, повторяющей форму груди

Естественный захват благодаря широкой соске, повторяющей форму груди

Благодаря широкой соске, повторяющей форму груди, можно легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки.

Ультрамягкая соска имитирует форму груди

Ультрамягкая соска имитирует форму груди

Соска имеет ультрамягкую поверхность, имитирующую ощущения от кормления грудью.

Спиралевидный дизайн и лепестки для дополнительного комфорта

Спиралевидный дизайн и лепестки для дополнительного комфорта

Спиралевидный дизайн и лепестки для дополнительного комфорта обеспечивают гибкость соски, что позволяет кормить малыша наиболее естественным образом без слипания соски.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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4.5

из 5

15

Отзывы

87%

рекомендуют этот продукт

3

21/10/2020

Україна

Україна

Замечательный продукт

Каждая мама знает как болезнено проходят колики у ее ребенка. Вот и я сталкнулась с такой проблемой как колики у новорожденного. За помощью с решением этой проблемы, обратилась к доктору Евгению Комаровскому. От него (просматривая его ролики "Школа доктора Комаровского") услышала про антиколиковые бутылочки. Занялась поиском такой бутылочки в интернете. Было предложено много фирм производителей, но мне приглянулась именно эта бутылочка. Купила ее в аптеке, так как не было времени заказывать ее с интернет магазина. Цена конечно в аптеке немного кусалась (для мамы, воспитывающей своего ребенка без папы), но проблему нужно было решать, и я купила. Моя мама (женщина старой закалки) посмеялась с меня, что я такая наивная, верю в какую-то "волшебную бутылочку", потратила кучу денег... НО!!! Когда сын, буквально через сутки, стал спать спокойнее, она (моя мама) согласилась, что бутылочка работает и что деньги были потрачены не зря. Сейчас моему сыну 4 месяца и я очень благодарна за "ВОЛШЕБНУЮ БУТЫЛОЧКУ", которая помогла мне решить проблему с коликами у сынишки.

Плюсы

Легкая (вес) малыш может держать сам, удобная, легко и хорошо моется под проточной водой

Минусы

нет

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF030/17 Детская бутылочка серии Natural

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF030/17 Детская бутылочка серии Natural

13/08/2023

Україна

Україна

Звісно природний потік

Дуде сподобалась доньці бутилочка, соска і справді схожа на мамин сосок

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF030/27 Дитяча пляшечка Natural

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF030/27 Дитяча пляшечка Natural

09/11/2021

Україна

Україна

Лучшие бутылочки

Когда пришлось перевести ребенка на смесь выбор пал на эти бутылочки. Сыну было удобно, ел без проблем. Только менять соски по количеству отверстий в зависимости от возраста.

Плюсы

удобные

Минусы

нет

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF030/17 Дитяча пляшечка Natural

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF030/17 Дитяча пляшечка Natural

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      Примечания

      1. На основі онлайн-опитування задоволеності, проведеного в 2023 році серед 10 109 користувачів брендів і виробів для матері та дитини по всьому світу. 

      1. Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011

      2. Что такое колики и как они влияют на детей? Одна из причин возникновения колик — это заглатывание воздуха при кормлении, из-за чего в пищеварительной системе малыша возникает чувство дискомфорта. Среди симптомов колик — плач и беспокойство.