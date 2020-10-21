Каждая мама знает как болезнено проходят колики у ее ребенка. Вот и я сталкнулась с такой проблемой как колики у новорожденного. За помощью с решением этой проблемы, обратилась к доктору Евгению Комаровскому. От него (просматривая его ролики "Школа доктора Комаровского") услышала про антиколиковые бутылочки. Занялась поиском такой бутылочки в интернете. Было предложено много фирм производителей, но мне приглянулась именно эта бутылочка. Купила ее в аптеке, так как не было времени заказывать ее с интернет магазина. Цена конечно в аптеке немного кусалась (для мамы, воспитывающей своего ребенка без папы), но проблему нужно было решать, и я купила. Моя мама (женщина старой закалки) посмеялась с меня, что я такая наивная, верю в какую-то "волшебную бутылочку", потратила кучу денег... НО!!! Когда сын, буквально через сутки, стал спать спокойнее, она (моя мама) согласилась, что бутылочка работает и что деньги были потрачены не зря. Сейчас моему сыну 4 месяца и я очень благодарна за "ВОЛШЕБНУЮ БУТЫЛОЧКУ", которая помогла мне решить проблему с коликами у сынишки.