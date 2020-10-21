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Больше не доступен
2 бутылочки
125 мл
Соска для новорожденных
0 мес.+
Благодаря широкой соске, повторяющей форму груди, можно легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки.
Соска имеет ультрамягкую поверхность, имитирующую ощущения от кормления грудью.
Спиралевидный дизайн и лепестки для дополнительного комфорта обеспечивают гибкость соски, что позволяет кормить малыша наиболее естественным образом без слипания соски.
4.5
из 5
15
Отзывы
87%
рекомендуют этот продукт
Marysia Klimova
21/10/2020
Україна
Замечательный продукт
Каждая мама знает как болезнено проходят колики у ее ребенка. Вот и я сталкнулась с такой проблемой как колики у новорожденного. За помощью с решением этой проблемы, обратилась к доктору Евгению Комаровскому. От него (просматривая его ролики "Школа доктора Комаровского") услышала про антиколиковые бутылочки. Занялась поиском такой бутылочки в интернете. Было предложено много фирм производителей, но мне приглянулась именно эта бутылочка. Купила ее в аптеке, так как не было времени заказывать ее с интернет магазина. Цена конечно в аптеке немного кусалась (для мамы, воспитывающей своего ребенка без папы), но проблему нужно было решать, и я купила. Моя мама (женщина старой закалки) посмеялась с меня, что я такая наивная, верю в какую-то "волшебную бутылочку", потратила кучу денег... НО!!! Когда сын, буквально через сутки, стал спать спокойнее, она (моя мама) согласилась, что бутылочка работает и что деньги были потрачены не зря. Сейчас моему сыну 4 месяца и я очень благодарна за "ВОЛШЕБНУЮ БУТЫЛОЧКУ", которая помогла мне решить проблему с коликами у сынишки.
Плюсы
Легкая (вес) малыш может держать сам, удобная, легко и хорошо моется под проточной водой
Минусы
нет
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF030/17 Детская бутылочка серии Natural
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF030/17 Детская бутылочка серии Natural
Annabum
13/08/2023
Україна
Звісно природний потік
Дуде сподобалась доньці бутилочка, соска і справді схожа на мамин сосок
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF030/27 Дитяча пляшечка Natural
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF030/27 Дитяча пляшечка Natural
09/11/2021
Україна
Лучшие бутылочки
Когда пришлось перевести ребенка на смесь выбор пал на эти бутылочки. Сыну было удобно, ел без проблем. Только менять соски по количеству отверстий в зависимости от возраста.
Плюсы
удобные
Минусы
нет
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF030/17 Дитяча пляшечка Natural
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF030/17 Дитяча пляшечка Natural
На основі онлайн-опитування задоволеності, проведеного в 2023 році серед 10 109 користувачів брендів і виробів для матері та дитини по всьому світу.
Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011
Что такое колики и как они влияют на детей? Одна из причин возникновения колик — это заглатывание воздуха при кормлении, из-за чего в пищеварительной системе малыша возникает чувство дискомфорта. Среди симптомов колик — плач и беспокойство.