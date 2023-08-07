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Все серии

  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием

Больше не доступен

Philips AventДетская бутылочка серии Natural

SCF033/17

4.7
| (29) Отзывы | 93% рекомендуют этот продукт
Легко сочетать с грудным вскармливанием
Бутылочка серии Natural с ультрамягкой соской имитирует ощущения как при грудном вскармливании. Широкая спиралевидная соска, имитирующая форму груди, с лепестками для дополнительного комфорта способствует естественному обхвату и позволяет без труда кормить ребенка как грудью, так и из бутылочки.
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бренд, рекомендованный мамами по всему миру1

Естественный захват соски

Легко сочетать с грудным вскармливанием

  • 1 бутылочка

  • 260 мл

  • Соска с медленным потоком

  • 1 мес.+

Естественный захват благодаря широкой соске, повторяющей форму груди

Естественный захват благодаря широкой соске, повторяющей форму груди

Благодаря широкой соске, повторяющей форму груди, можно легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки.

Ультрамягкая соска имитирует форму груди

Ультрамягкая соска имитирует форму груди

Соска имеет ультрамягкую поверхность, имитирующую ощущения от кормления грудью.

Спиралевидный дизайн и лепестки для дополнительного комфорта

Спиралевидный дизайн и лепестки для дополнительного комфорта

Спиралевидный дизайн и лепестки для дополнительного комфорта обеспечивают гибкость соски, что позволяет кормить малыша наиболее естественным образом без слипания соски.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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4.7

из 5

29

Отзывы

93%

рекомендуют этот продукт

3

07/08/2023

Україна

Україна

пляшечка дуже зручна

Дякую, пляшечка дуже зручна, ми почали нею користуватись ще до місяця (періодично). Дитина п'є з неї без проблем. Всі складові не мають запаху, пластик якісної обробки. Нам вона подобається😊

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF070/25 Дитяча пляшечка Natural

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF070/25 Дитяча пляшечка Natural

14/03/2023

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Повністю задоволена

Пляшечки Philips Avent допомагають мені в годуванні вже другої дитини) Всі пляшечки чудової якості та мають ергономічний дизайн, завдяки цьому сміливо обираю Philips Avent та раджу всім знайомим.

Плюсы

Якість, дизайн, довговічність

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF070/25 Дитяча пляшечка Natural

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF070/25 Дитяча пляшечка Natural

11/11/2021

Україна

Україна

Отлично!

Бутылочка буквально выросла вместе с нами, сын потом еще долго увлекался дракончиками и всем, что с ними связано. Отличная, веселый мотив, прочная, удобная форма и благодаря сьемным соскам можно использовать и для чая и для прикорма. В целом пользовались бутылками и сосками только этого бренда, нет ни одного замечения ни по качеству ни по прочности. Бутылка прочная, со временем конечно были мелкие микроцарапинки, но не критично. Отдельно хочу отметить соску, очень удобная, продуманная форма буквально до идеала.

Плюсы

Удобная, легко мыть, прочная

Минусы

не обнаружила

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF070/24 Дитяча пляшечка Natural

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF070/24 Дитяча пляшечка Natural

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      Примечания

      1. На основі онлайн-опитування задоволеності, проведеного в 2023 році серед 10 109 користувачів брендів і виробів для матері та дитини по всьому світу. 

      1. Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011

      2. Что такое колики и как они влияют на детей? Одна из причин возникновения колик — это заглатывание воздуха при кормлении, из-за чего в пищеварительной системе малыша возникает чувство дискомфорта. Среди симптомов колик — плач и беспокойство.