Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
2 шт.
Для новорожденных
0 мес.+
Благодаря широкой соске, повторяющей форму груди, можно легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки.
Соска имеет ультрамягкую поверхность, имитирующую ощущения от кормления грудью.
Спиралевидный дизайн и лепестки для дополнительного комфорта обеспечивают гибкость соски, что позволяет кормить малыша наиболее естественным образом без слипания соски.
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Левенятко
05/10/2019
Україна
М'якенька, з малим потоком
Купили, цю соску на зміну Natural 1 міс - Philips Avent. Яка нам не підйшла через великий потік (має дві дирочки) хоча й пише що з 1 місяця, я вважаю, що це велика помилка фірми. Дитина заковтувала повітря, і все молочко лилось по підборіддю. Тому прийшлось, змінити на соску від 0+. Те що ці соски ніби мають форму маминого соска, це все маркетинг. Маля відмовилось від груді майже одразу, як спробувало бутилку с соскою серії Natural. Подобається, те що вона м'якенька, має невеликий потік. Дитині подобається, повітря не заковтує.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF041/27 Соска Natural
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF041/27 Соска Natural
На основі онлайн-опитування задоволеності, проведеного в 2023 році серед 10 109 користувачів брендів і виробів для матері та дитини по всьому світу.
Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011