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  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием

Больше не доступен

Philips AventСоска Natural

SCF042/27

Легко сочетать с грудным вскармливанием
Широкая спиралевидная соска максимально точно имитирует форму груди. Лепестки для дополнительного комфорта и естественная форма соски способствуют естественному обхвату и позволяют без труда кормить ребенка как грудью, так и из бутылочки.
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бренд, рекомендованный мамами по всему миру1

Ультрамягкая и гибкая соска

Легко сочетать с грудным вскармливанием

  • 2 шт.

  • Медленный поток

  • 1 мес.+

Естественный захват благодаря широкой соске, повторяющей форму груди

Естественный захват благодаря широкой соске, повторяющей форму груди

Благодаря широкой соске, повторяющей форму груди, можно легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки.

Ультрамягкая соска имитирует форму груди

Ультрамягкая соска имитирует форму груди

Соска имеет ультрамягкую поверхность, имитирующую ощущения от кормления грудью.

Спиралевидный дизайн и лепестки для дополнительного комфорта

Спиралевидный дизайн и лепестки для дополнительного комфорта

Спиралевидный дизайн и лепестки для дополнительного комфорта обеспечивают гибкость соски, что позволяет кормить малыша наиболее естественным образом без слипания соски.

Технические характеристики

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      Примечания

      1. На основі онлайн-опитування задоволеності, проведеного в 2023 році серед 10 109 користувачів брендів і виробів для матері та дитини по всьому світу. 

      1. Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011