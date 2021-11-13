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Больше не доступен
1 бутылочка
120 мл
Соска для новорожденных
0 мес.+
Соска имеет ультрамягкую поверхность, имитирующую ощущения от кормления грудью.
Благодаря широкой соске, повторяющей форму груди, можно легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки.
Спиралевидный дизайн и лепестки для дополнительного комфорта обеспечивают гибкость соски, что позволяет кормить малыша наиболее естественным образом без слипания соски.
4.9
из 5
16
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Tata99
13/11/2021
Україна
Часть акции
Бутылочка высокого качества
Очень удобная и Качественная бутылочка! Удобная соска,для правильного прикуса,очень практичная в использовании для малыша!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF051/17 Скляна дитяча пляшечка Natural
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF051/17 Скляна дитяча пляшечка Natural
vikysya03.10
11/11/2021
Україна
Часть акции
Очень классная бутылочка
Мы пользуемся бутылочкой уже год. Очень удобная и практичная. Соска иметирует грудь. Это очень классно. Мы на ГВ и ребенок не брал обычную соску, а эту берет на ура. Покупайте не пожалеете.
Плюсы
Удобная соска
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF051/17 Скляна дитяча пляшечка Natural
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF051/17 Скляна дитяча пляшечка Natural
Ірка
11/11/2021
Україна
Часть акции
Супер
Усім рекомендую якісну продукцію готуюсь до 2пологів і все купили теж цієї фірмт
Плюсы
Якісна
Минусы
Нема
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF051/17 Скляна дитяча пляшечка Natural
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF051/17 Скляна дитяча пляшечка Natural
На основі онлайн-опитування задоволеності, проведеного в 2023 році серед 10 109 користувачів брендів і виробів для матері та дитини по всьому світу.
Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011
Что такое колики и как они влияют на детей? Одна из причин возникновения колик — это заглатывание воздуха при кормлении, из-за чего в пищеварительной системе малыша возникает чувство дискомфорта. Среди симптомов колик — плач и беспокойство.