КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием

Больше не доступен

Philips AventСтеклянная детская бутылочка серии Natural

SCF051/17

4.9
| (16) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Легко сочетать с грудным вскармливанием
Бутылочка серии Natural с ультрамягкой соской имитирует ощущения как при грудном вскармливании. Широкая спиралевидная соска, имитирующая форму груди, с лепестками для дополнительного комфорта способствует естественному обхвату и позволяет без труда кормить ребенка как грудью, так и из бутылочки.
Посмотреть все преимущества
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

бренд, рекомендованный мамами по всему миру1

Естественный захват соски

Легко сочетать с грудным вскармливанием

  • 1 бутылочка

  • 120 мл

  • Соска для новорожденных

  • 0 мес.+

Ультрамягкая соска имитирует форму груди

Ультрамягкая соска имитирует форму груди

Соска имеет ультрамягкую поверхность, имитирующую ощущения от кормления грудью.

Естественный захват благодаря широкой соске, повторяющей форму груди

Естественный захват благодаря широкой соске, повторяющей форму груди

Благодаря широкой соске, повторяющей форму груди, можно легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки.

Спиралевидный дизайн и лепестки для дополнительного комфорта

Спиралевидный дизайн и лепестки для дополнительного комфорта

Спиралевидный дизайн и лепестки для дополнительного комфорта обеспечивают гибкость соски, что позволяет кормить малыша наиболее естественным образом без слипания соски.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
Оценки клиентов в виде отзыва и звездочек полезны для всех покупателей. Они позволяют узнать больше о продукте и помогают принять решение о покупке. Любой клиент может оставить отзыв

4.9

из 5

16

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

13/11/2021

Україна

Україна

Бутылочка высокого качества

Очень удобная и Качественная бутылочка! Удобная соска,для правильного прикуса,очень практичная в использовании для малыша!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF051/17 Скляна дитяча пляшечка Natural

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF051/17 Скляна дитяча пляшечка Natural

11/11/2021

Україна

Україна

Очень классная бутылочка

Мы пользуемся бутылочкой уже год. Очень удобная и практичная. Соска иметирует грудь. Это очень классно. Мы на ГВ и ребенок не брал обычную соску, а эту берет на ура. Покупайте не пожалеете.

Плюсы

Удобная соска

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF051/17 Скляна дитяча пляшечка Natural

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF051/17 Скляна дитяча пляшечка Natural

11/11/2021

Україна

Україна

Супер

Усім рекомендую якісну продукцію готуюсь до 2пологів і все купили теж цієї фірмт

Плюсы

Якісна

Минусы

Нема

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF051/17 Скляна дитяча пляшечка Natural

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF051/17 Скляна дитяча пляшечка Natural

Подписывайтесь и получите -10% дополнительную скидку на Philips.ua*

    Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.

      Примечания

      1. На основі онлайн-опитування задоволеності, проведеного в 2023 році серед 10 109 користувачів брендів і виробів для матері та дитини по всьому світу. 

      1. Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011

      2. Что такое колики и как они влияют на детей? Одна из причин возникновения колик — это заглатывание воздуха при кормлении, из-за чего в пищеварительной системе малыша возникает чувство дискомфорта. Среди симптомов колик — плач и беспокойство.