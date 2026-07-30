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Больше не доступен

Philips AventСоски "Прозрачные"

SCF120/01

Ортодонтические
Ортодонтические симметричные мягкие соски пустышек Avent учитывают строение и естественное развитие неба, зубов и десен малыша. Все пустышки Avent изготовлены из силикона, не имеют вкуса и запаха. Различные цвета.
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бренд, который рекомендуют мамы по всему миру1

Прозрачные пустышки классического дизайна.

Ортодонтические

  • 0-3 мес.

Предохранительное кольцо-держатель

Предохранительное кольцо-держатель

Позволяет с легкостью вынуть пустышку Philips Avent в любой момент

Ортодонтическая симметричная мягкая соска

Ортодонтическая симметричная мягкая соска

Плоские симметричные соски пустышек Philips Avent каплевидной формы учитывают строение и естественное развитие неба, зубов и десен малыша и гарантируют комфорт, даже если пустышка переворачивается во рту.

Удобные силиконовые соски

Удобные силиконовые соски

Силиконовые соски пустышек Philips Avent не обладают вкусом и запахом, что делает их наиболее приемлемыми для малыша. Силикон — это мягкий и прозрачный материал, который не липнет и легко моется. Такая соска прочна и прослужит долго, не потеряв со временем форму и цвет.

Технические характеристики

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      Примечания

      1. На основании онлайн-опроса об уровне удовлетворенности, проведенного по всему миру с 8139 участниками; опрос о брендах и продукции для матери и ребенка, проведенный в 2024 году. 