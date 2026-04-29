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Philips Avent Стерилизатор для СВЧ-печи
Больше не доступен
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SCF281/02
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Инструкция по эксплуатации
Все (6)
Подлежат ли упаковочные материалы переработке?
Как долго следует стерилизовать принадлежности для моего малыша?
Какие настройки микроволновой печи использовать для стерилизатора Avent?
Что можно стерилизовать в стерилизаторе Philips Avent?
Этот продукт Philips Avent не содержит бисфенол-А и бисфенол-S?
Как расположить предметы в стерилизаторе для микроволновой печи Philips Avent
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