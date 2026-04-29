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Philips Avent Стерилизатор для СВЧ-печи

Больше не доступен

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Philips AventСтерилизатор для СВЧ-печи

SCF281/02

Philips Avent Стерилизатор для СВЧ-печи

Больше не доступен

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Инструкции и документация

Eco passport - English (US)

  • PDF файл, 173.2 kB
  • 21 October 2020

Инструкция по эксплуатации

  • PDF файл, 2 MB
  • 18 April 2022

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