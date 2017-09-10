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Больше не доступен
Уничтожает 99,9 % вредных микробов
Стерилизует за 6 минут
Вмещает 6 бутылочек Philips Avent
Регулируемая конструкция "3 в 1"
Уникальная модульная конструкция стерилизатора позволяет легко размещать бутылочки и аксессуары. Удобные загрузка и извлечение изделий. Не занимает много места на кухне.
При закрытой крышке содержимое стерилизатора (детские бутылочки, молокоотсосы и пр.) остается стерильным до 24 часов.
Вмещает одновременно до шести бутылочек Philips Avent серии Classic и Natural объемом 330 мл.
4.6
из 5
11
Отзывы
91%
рекомендуют этот продукт
Елена
10/09/2017
Україна
Незаменимая вещь
Не понимала, для чего нужен этот прибор... Неужели нельзя прокипятить детские принадлежности?.. Но все поменялось, когда в роддоме приходилось каждый раз кипятить воду для того, что бы простерилизовать бутылочки после кормления. Постоянно обжыгала пальцы кипятком... Спасение стало приобретене чудо техники. Загрузила все бутылочки, пустышки и т. б. и занимаешься своими делами. Это незамнимый помощьник в каждодневном уходе за ребеночком. Два месяца использования
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF284/03 Электрический паровой стерилизатор "3 в 1"
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF284/03 Электрический паровой стерилизатор "3 в 1"
ANET5
27/10/2021
Україна
Супер стерилізатор!
Використовую стерилізатор вже 2 роки, ніяких нарікань немає. Працює ідеально, виконує свою функцію на 1000000 % . Рекомендую всім батькам, стерилізую все: гризунки, пустушки, бутилочки, ложочки, вилочки, тарілочки, чашечки! За такий тривалий термін використання, як новий. Наливаю чисту бутильовану воду і накипу немає. Одна з найкращих покупок, а зараз взагалі вийшли нові моделі ще й з сушкою! РЕКОМЕНДУЮ!
Плюсы
Чудо апарат, все Супер!
Минусы
Мінусів не знайшла!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF284/03 Електричний паровий стерилізатор 3-в-1
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF284/03 Електричний паровий стерилізатор 3-в-1
Kallieriia
15/10/2021
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Зручно і практично.
Якісний матеріал, економить час, продовжує період експлуатації пляшечок, так як від частого кип'ятіння вони псуються швидше.
Плюсы
Якість, економія часу
Минусы
Не сама бюджетна версія
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF284/03 Електричний паровий стерилізатор 3-в-1
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF284/03 Електричний паровий стерилізатор 3-в-1
На основании онлайн-опроса об уровне удовлетворенности, проведенного по всему миру с 10 109 участниками; опрос о брендах и продукции для матери и ребенка, проведенный в 2023 году.