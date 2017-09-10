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  • Удобная и эффективная стерилизация
  • Удобная и эффективная стерилизация
  • Удобная и эффективная стерилизация
  • Удобная и эффективная стерилизация
  • Удобная и эффективная стерилизация
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  • Удобная и эффективная стерилизация
  • Удобная и эффективная стерилизация
  • Удобная и эффективная стерилизация
  • Удобная и эффективная стерилизация

Больше не доступен

Philips AventЭлектрический паровой стерилизатор "3 в 1"

SCF284/03

4.6
| (11) Отзывы | 91% рекомендуют этот продукт
Удобная и эффективная стерилизация
Размер электрического парового стерилизатора Philips Avent "3 в 1" можно регулировать в зависимости от загрузки, поэтому он не займет много места на кухне.
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

бренд, который рекомендуют мамы по всему миру1

Универсальное использование, простая загрузка

Удобная и эффективная стерилизация

  • Уничтожает 99,9 % вредных микробов

  • Стерилизует за 6 минут

  • Вмещает 6 бутылочек Philips Avent

  • Регулируемая конструкция "3 в 1"

Модульная система стерилизатора "3 в 1"

Модульная система стерилизатора "3 в 1"

Уникальная модульная конструкция стерилизатора позволяет легко размещать бутылочки и аксессуары. Удобные загрузка и извлечение изделий. Не занимает много места на кухне.

При закрытой крышке изделие остается стерильным до 24 часов

При закрытой крышке изделие остается стерильным до 24 часов

При закрытой крышке содержимое стерилизатора (детские бутылочки, молокоотсосы и пр.) остается стерильным до 24 часов.

Высокая вместимость

Высокая вместимость

Вмещает одновременно до шести бутылочек Philips Avent серии Classic и Natural объемом 330 мл.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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4.6

из 5

11

Отзывы

91%

рекомендуют этот продукт

4
3
2

10/09/2017

Україна

Україна

Незаменимая вещь

Не понимала, для чего нужен этот прибор... Неужели нельзя прокипятить детские принадлежности?.. Но все поменялось, когда в роддоме приходилось каждый раз кипятить воду для того, что бы простерилизовать бутылочки после кормления. Постоянно обжыгала пальцы кипятком... Спасение стало приобретене чудо техники. Загрузила все бутылочки, пустышки и т. б. и занимаешься своими делами. Это незамнимый помощьник в каждодневном уходе за ребеночком. Два месяца использования

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF284/03 Электрический паровой стерилизатор "3 в 1"

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF284/03 Электрический паровой стерилизатор "3 в 1"

27/10/2021

Україна

Україна

Супер стерилізатор!

Використовую стерилізатор вже 2 роки, ніяких нарікань немає. Працює ідеально, виконує свою функцію на 1000000 % . Рекомендую всім батькам, стерилізую все: гризунки, пустушки, бутилочки, ложочки, вилочки, тарілочки, чашечки! За такий тривалий термін використання, як новий. Наливаю чисту бутильовану воду і накипу немає. Одна з найкращих покупок, а зараз взагалі вийшли нові моделі ще й з сушкою! РЕКОМЕНДУЮ!

Плюсы

Чудо апарат, все Супер!

Минусы

Мінусів не знайшла!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF284/03 Електричний паровий стерилізатор 3-в-1

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF284/03 Електричний паровий стерилізатор 3-в-1

15/10/2021

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Зручно і практично.

Якісний матеріал, економить час, продовжує період експлуатації пляшечок, так як від частого кип'ятіння вони псуються швидше.

Плюсы

Якість, економія часу

Минусы

Не сама бюджетна версія

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF284/03 Електричний паровий стерилізатор 3-в-1

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF284/03 Електричний паровий стерилізатор 3-в-1

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      Примечания

      1. На основании онлайн-опроса об уровне удовлетворенности, проведенного по всему миру с 10 109 участниками; опрос о брендах и продукции для матери и ребенка, проведенный в 2023 году. 