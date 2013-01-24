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Удобное сцеживание. Простое хранение.
Уникальный ручной молокоотсос Philips AVENT SCF300/12 позволяет полностью контролировать интенсивность и ритм сцеживания молока. Клинически доказано, что он эффективнее электрических молокоотсосов, применяемых в роддомах. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Удобное сцеживание. Простое хранение.
Уникальный ручной молокоотсос Philips AVENT SCF300/12 позволяет полностью контролировать интенсивность и ритм сцеживания молока. Клинически доказано, что он эффективнее электрических молокоотсосов, применяемых в роддомах. Узнать обо всех преимуществах
Удобное сцеживание. Простое хранение.
Уникальный ручной молокоотсос Philips AVENT SCF300/12 позволяет полностью контролировать интенсивность и ритм сцеживания молока. Клинически доказано, что он эффективнее электрических молокоотсосов, применяемых в роддомах. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Удобное сцеживание. Простое хранение.
Уникальный ручной молокоотсос Philips AVENT SCF300/12 позволяет полностью контролировать интенсивность и ритм сцеживания молока. Клинически доказано, что он эффективнее электрических молокоотсосов, применяемых в роддомах. Узнать обо всех преимуществах
Пять лепестков массажной насадки молокоотсоса Philips Avent сжимаются и разжимаются, имитируя сосание груди ребенком.
Для надежного хранения и транспортировки
Для сцеживания, хранения и кормления из одного и того же контейнера, используйте адаптер.
В процессе сцеживания лепестки запатентованной массажной насадки Philips Avent сжимаются и разжимаются, бережно массируя область вокруг соска и стимулируя естественное выделение молока.
Страна изготовления
Материал
SCF254/61
SCF254/24