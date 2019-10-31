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  • Больше молока за меньшее время.
  • Больше молока за меньшее время.
  • Больше молока за меньшее время.
  • Больше молока за меньшее время.
  • Больше молока за меньшее время.
  • Больше молока за меньшее время.

Больше не доступен

Philips AventРучной молокоотсос

SCF300/20

5
| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт
Больше молока за меньшее время.
Клинически доказано, что уникальный ручной молокоотсос Philips Avent SCF300/20, изготовленный без применения бисфенола-А, эффективнее электрических молокоотсосов двойного сцеживания, применяемых в родильных домах*.
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Молокоотсос обеспечивает естественное сцеживание

Больше молока за меньшее время.

  • Бутылочка 125 мл в комплекте

Запатентованный массажер

Запатентованный массажер

Пять лепестков массажной насадки молокоотсоса Philips Avent сжимаются и разжимаются, имитируя сосание груди ребенком.

Деликатный вакуум имитирует сосание малыша для лучшего потока молока

Деликатный вакуум имитирует сосание малыша для лучшего потока молока, что позволяет сцеживать с меньшими усилиями

Мягкая массажная насадка имитирует ритм сосания груди ребенком

Мягкая массажная насадка имитирует ритм сосания груди ребенком

Запатентованные массажные лепестки молокоотсоса Philips Avent сжимаются и разжимаются в ритме сцеживания, имитируя сосание груди ребенком и стимулируя выделение молока.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

31/10/2019

Україна

Україна

Это прекрасный продукт обладает хорошими функциями

Хороший молокоотсос , очень удобный в и использовании , легко разбирается , чтобы помыть его после использования , компактный для того чтобы взять в поездку не занимает много места . Рекомендую очень хороший !

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF300/20 Ручний молоковідсмоктувач

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF300/20 Ручний молоковідсмоктувач

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      Примечания

      1. Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011

      2. Клинически доказано, что он помогает сцеживать больше молока за 20 минут, чем электрические двойные молокоотсосы, применяемые в медицинских учреждениях (исследование проведено на матерях недоношенных младенцев)