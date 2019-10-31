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Больше не доступен
Бутылочка 125 мл в комплекте
Пять лепестков массажной насадки молокоотсоса Philips Avent сжимаются и разжимаются, имитируя сосание груди ребенком.
Деликатный вакуум имитирует сосание малыша для лучшего потока молока, что позволяет сцеживать с меньшими усилиями
Запатентованные массажные лепестки молокоотсоса Philips Avent сжимаются и разжимаются в ритме сцеживания, имитируя сосание груди ребенком и стимулируя выделение молока.
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Vishenka
31/10/2019
Україна
Это прекрасный продукт обладает хорошими функциями
Хороший молокоотсос , очень удобный в и использовании , легко разбирается , чтобы помыть его после использования , компактный для того чтобы взять в поездку не занимает много места . Рекомендую очень хороший !
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF300/20 Ручний молоковідсмоктувач
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF300/20 Ручний молоковідсмоктувач
Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011
Клинически доказано, что он помогает сцеживать больше молока за 20 минут, чем электрические двойные молокоотсосы, применяемые в медицинских учреждениях (исследование проведено на матерях недоношенных младенцев)