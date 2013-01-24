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    Philips Avent

    Ручной молокоотсос

    SCF300/20
    Avent
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Avent
    • Больше молока за меньшее время. Больше молока за меньшее время. Больше молока за меньшее время.
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      Philips Avent Ручной молокоотсос

      SCF300/20
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Больше молока за меньшее время.

      Клинически доказано, что уникальный ручной молокоотсос Philips AVENT SCF300/20, изготовленный без применения бисфенола-А, эффективнее электрических молокоотсосов двойного сцеживания, применяемых в родильных домах*. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Philips Avent Ручной молокоотсос

      Больше молока за меньшее время.

      Клинически доказано, что уникальный ручной молокоотсос Philips AVENT SCF300/20, изготовленный без применения бисфенола-А, эффективнее электрических молокоотсосов двойного сцеживания, применяемых в родильных домах*. Узнать обо всех преимуществах

      Больше молока за меньшее время.

      Клинически доказано, что уникальный ручной молокоотсос Philips AVENT SCF300/20, изготовленный без применения бисфенола-А, эффективнее электрических молокоотсосов двойного сцеживания, применяемых в родильных домах*. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Philips Avent Ручной молокоотсос

      Больше молока за меньшее время.

      Клинически доказано, что уникальный ручной молокоотсос Philips AVENT SCF300/20, изготовленный без применения бисфенола-А, эффективнее электрических молокоотсосов двойного сцеживания, применяемых в родильных домах*. Узнать обо всех преимуществах

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        Ручной молокоотсос

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Больше молока за меньшее время.

        Молокоотсос обеспечивает естественное сцеживание

        • Бутылочка 125 мл в комплекте
        Запатентованный массажер

        Запатентованный массажер

        Пять лепестков массажной насадки молокоотсоса Philips Avent сжимаются и разжимаются, имитируя сосание груди ребенком.

        Мягкая массажная насадка имитирует ритм сосания груди ребенком

        Мягкая массажная насадка имитирует ритм сосания груди ребенком

        Запатентованные массажные лепестки молокоотсоса Philips Avent сжимаются и разжимаются в ритме сцеживания, имитируя сосание груди ребенком и стимулируя выделение молока.

        Прост в сборке и использовании

        Прост в сборке и использовании

        Тихий и компактный

        Клинически доказанная эффективность

        Клинически доказанная эффективность

        Так же эффективен, как двойные электрические молокоотсосы, применяемые в роддомах*

        Деликатный вакуум имитирует сосание малыша для лучшего потока молока

        Деликатный вакуум имитирует сосание малыша для лучшего потока молока, что позволяет сцеживать с меньшими усилиями

        Технические характеристики

        • Этапы взросления

          Этап
          0–6 месяцев
          Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
          Да

        • В комплект входят:

          Контейнер для хранения грудного молока (125 мл)
          1  шт.
          Не содержит бисфенол-А*
          Да
          Отделение для бутылочки/крышки воронки
          1  шт.
          Ультрамягкая соска для новорожденных
          1  шт.
          Крышка для хранения молока
          1  шт.
          Дорожный контейнер для сосок для новорожденных
          1  шт.
          Ручной молокоотсос
          1  шт.

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              • Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011
              • Клинически доказано, что он помогает сцеживать больше молока за 20 минут, чем электрические двойные молокоотсосы, применяемые в медицинских учреждениях (исследование проведено на матерях недоношенных младенцев)

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