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Philips Avent Ручной молокоотсос
Больше не доступен
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Инструкция по эксплуатации
Все (5)
Безопасно ли использовать выцветшие компоненты изделия Philips Avent?
Этот продукт Philips Avent не содержит бисфенол-А и бисфенол-S?
Подлежит ли молокоотсос возврату и обмену?
Как часто необходимо заменять силиконовые части?
Когда следует приобрести молокоотсос?
Philips AventМассажная насадка для молокоотсоса
Пакеты для хранения грудного молока
Вкладыши для бюстгальтера
Молоко попадает в диафрагму, но не течет в бутылочку. Почему?
После установки в наливное отверстие прикрепить массажную подушечку плотно не удается. Почему?
Молоко протекает из молокоотсоса через фиксирующее кольцо в месте крепления бутылочки. Почему?
Почему молоко стекает за массажную подушечку для стимуляции прилива?
Во время движения рукоятки слышен скрип молокоотсоса. Почему так происходит?
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