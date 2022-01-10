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    Philips Avent

    Ручной молокоотсос

    SCF430/13
    Avent
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Avent
    • Комфортное сцеживание всегда и везде Комфортное сцеживание всегда и везде Комфортное сцеживание всегда и везде
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      Philips Avent Ручной молокоотсос

      SCF430/13
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Комфортное сцеживание всегда и везде

      Оцените бережный комфорт портативного ручного молокоотсоса Philips Avent с технологией Natural Motion, имитирующей сосание младенца для быстрого сцеживания. Вы можете легко настроить ритм и герметичность. Подходит практически для любых сосков. Узнать обо всех преимуществах

      Philips Avent Ручной молокоотсос

      Комфортное сцеживание всегда и везде

      Оцените бережный комфорт портативного ручного молокоотсоса Philips Avent с технологией Natural Motion, имитирующей сосание младенца для быстрого сцеживания. Вы можете легко настроить ритм и герметичность. Подходит практически для любых сосков. Узнать обо всех преимуществах

      Комфортное сцеживание всегда и везде

      Оцените бережный комфорт портативного ручного молокоотсоса Philips Avent с технологией Natural Motion, имитирующей сосание младенца для быстрого сцеживания. Вы можете легко настроить ритм и герметичность. Подходит практически для любых сосков. Узнать обо всех преимуществах

      Philips Avent Ручной молокоотсос

      Комфортное сцеживание всегда и везде

      Оцените бережный комфорт портативного ручного молокоотсоса Philips Avent с технологией Natural Motion, имитирующей сосание младенца для быстрого сцеживания. Вы можете легко настроить ритм и герметичность. Подходит практически для любых сосков. Узнать обо всех преимуществах

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        Ручной молокоотсос

        Итого:

        Комфортное сцеживание всегда и везде

        Технология Natural Motion для быстрого потока молока

        • Удобное сцеживание, хранение и кормление
        • Базовый набор
        Технология Естественных движений

        Технология Естественных движений

        Инновационная силиконовая насадка, вдохновлена естественными движениями младенца, стимулирующе действует на соски, способствуя быстрому оттоку молока. Обеспечивает удобное и эффективное сцеживание.

        Мягкая адаптиваная силиконовая насадка

        Мягкая адаптиваная силиконовая насадка

        Универсальный размер подходит всем. Несмотря на различные формы и размеры женской груди, силиконовая насадка мягко адаптируется к любой анатомической форме. Подходит для 99,98% размеров сосков * (до 30 мм).

        Портативный и простой в использовании

        Портативный и простой в использовании

        Поскольку молокоотсос очень легкий и компактный, его легко хранить и удобно брать с собой в дорогу, а сцеживание с его помощью вне дома будет простым и незаметным.

        Легко стимулирует поток молока перед и во время кормления

        Легко стимулирует поток молока перед и во время кормления

        Уникальный портативный ручной молокоотсос идеально подходит для мам, которым приходится сцеживать молоко, находясь вне дома, или если это нужно сделать перед кормлением.

        Выберите свой ритм и следите за потоком молока

        Выберите свой ритм и следите за потоком молока

        Регулируйте ритм сцеживания в соответствии со своими потребностями, чувством комфорта и индивидуальными особенностями прибывания молока.

        Сцеживание без наклона вперед

        Сцеживание без наклона вперед

        Чувствуйте себя комфортно во время сцеживания – благодаря уникальному дизайну не нужно наклоняться вперед или принимать любое неудобное положение – вы можете сидеть прямо или как вам удобнее.

        Легко чистить и собирать

        Легко чистить и собирать

        Поскольку молокоотсос состоит из минимального количества деталей, его очень легко собрать, разобрать и помыть.

        Сцеживание,хранение,кормление

        Сцеживание,хранение,кормление

        Сцеживайте молоко напрямую в герметичную чашу для хранения, во избежание утечки или пролива. Когда малыш проголодается, просто прикрепите мягкую соску к чаше для кормления. Храните молоко в холодильнике или морозильной камере — выберите удобный для себя способ хранения (сумки или чаши).

        технические характеристики

        • Функции

          Мягкая подушечка с адаптивной формой
          Деликатная стимуляция

        • Что входит в комплект поставки

          Одноразовые вкладыши для бюстгальтера
          2 pcs
          Подушечка
          1 pcs
          Комплект для сцеживания с ручкой
          1 pcs
          Чаши для хранения и 1 адаптер
          3 pcs
          0 м+ соска
          1 pcs

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              Риски, связанные с продуктом
              • На основании: (1)Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 26 апреля 2019 г., ((109 участниц, Израиль); (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.
              • Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, май 1993 г., (20 участниц европеоидной расы, США); (3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 участниц, Австралия).
              • Молокоотсос без бисфенола-А: касается только бутылочки и других частей, с которыми контактирует грудное молоко. Соответствие требованиям Регламента ЕС 10/2011.

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