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  • Комфортное сцеживание всегда и везде
  • Комфортное сцеживание всегда и везде
  • Комфортное сцеживание всегда и везде
  • Комфортное сцеживание всегда и везде
  • Комфортное сцеживание всегда и везде
  • Комфортное сцеживание всегда и везде
  • Комфортное сцеживание всегда и везде
  • Комфортное сцеживание всегда и везде
  • Комфортное сцеживание всегда и везде
  • Комфортное сцеживание всегда и везде
  • Комфортное сцеживание всегда и везде
  • Комфортное сцеживание всегда и везде
  • Комфортное сцеживание всегда и везде
  • Комфортное сцеживание всегда и везде
  • Комфортное сцеживание всегда и везде
  • Комфортное сцеживание всегда и везде
  • Комфортное сцеживание всегда и везде
  • Комфортное сцеживание всегда и везде
  • Комфортное сцеживание всегда и везде
  • Комфортное сцеживание всегда и везде
  • Комфортное сцеживание всегда и везде
  • Комфортное сцеживание всегда и везде
  • Комфортное сцеживание всегда и везде
  • Комфортное сцеживание всегда и везде

Больше не доступен

Philips AventРучной молокоотсос

SCF430/13

4.9
| (36) Отзывы | 97% рекомендуют этот продукт
Комфортное сцеживание всегда и везде
Портативный ручной молокоотсос Philips Avent располагает технологией Natural Motion, имитирующей сосание младенца для быстрого сцеживания. Подойдет для сосков любого размера и позволяет легко регулировать ритм и мощность сцеживания. Очень важно найти подходящую соску. Больше информации см. ниже
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Рекомендация мам номер один в мире1

Технология Natural Motion для быстрого потока молока

Комфортное сцеживание всегда и везде

  • Удобное сцеживание, хранение и кормление

  • Базовый набор

Технология Естественных движений

Технология Естественных движений

Инновационная силиконовая насадка, вдохновлена естественными движениями младенца, стимулирующе действует на соски, способствуя быстрому оттоку молока. Обеспечивает удобное и эффективное сцеживание.

Мягкая адаптиваная силиконовая насадка

Мягкая адаптиваная силиконовая насадка

Универсальный размер подходит всем. Несмотря на различные формы и размеры женской груди, силиконовая насадка мягко адаптируется к любой анатомической форме. Подходит для 99,98% размеров сосков * (до 30 мм).

Очень важно найти подходящую соску

Очень важно найти подходящую соску

Каждый из нас учится в своем собственном темпе. Сосать молоко — это тоже навык, и у некоторых малышей это получается быстрее, чем у других. Поэтому некоторым лучше сначала попробовать нашу соску First Flow (со скоростью 0) перед выбором сосок Natural Response. Выберите соску First Flow, если малыш не успевает выпить 50 мл за 20 минут с сосками Natural Response. Попробуйте соску Natural Response с более высокой скоростью, если малыш играет с соской вместо питья или недоволен. Если проблемы с кормлением сохраняются, обратитесь к врачу.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

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Запасные части и аксессуары

Отзывы

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4.9

из 5

36

Отзывы

97%

рекомендуют этот продукт

2
1

01/11/2021

Україна

Україна

Наш помощник

Наборчик подарили летом,как раз перед поездкой на морько, - за что огромное спасибо!! Он нас ооочень выручил с нашей трёх- месячной крошкой) Хотелось бы отметить,что в этом наборе предусмотрено всё: молокоотсос,баночки для хранения молока и многое другое. Но нас отдельно порадовала прикольная сумочка в комплекте,с помощью которой всё находится в порядке,нигде ничего не теряется и всё компактненько. Учитывая,что мы использовали всё в дороге - нам этот момент был немаловажен! Ну,а качестве продукции писать много не буду,для нашей семьи это лучшее,что есть на прилавках магазинов!

Плюсы

Есть всё,что нужно для кормления и хранения

Минусы

Нету

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF430/16 Ручной молокоотсос

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF430/16 Ручной молокоотсос

13/08/2023

Україна

Україна

Потрібна річ для мами

Якщо мама планує виходити з дому без дитини більше, ніж на 2 години, (погуляти, до лікаря, на манікюр), тоді ця річ обов'язково потрібна! Це просто інженерне диво: молоковідсмоктувач на всі 100 справляється зі своїм завданням і легко розбирається, щоб вимити чи простерилізувати. За кілька використань збір-розбір доходить до автоматизму! Єдина незручність: іноді після збору молока трошечки залишається у насадці для грудей, і звідти може пролитися на одяг.

Плюсы

добре працює, легко збирати

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF430/10 Ручний молоковідсмоктувач

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF430/10 Ручний молоковідсмоктувач

16/11/2021

Україна

Україна

Хороший молоковідсмоктувач.

Дуже хороший молоковідсмоктувач, справляється зі своїми функціями. Якісний товар, немає постороннього запаху.

Плюсы

Хороше співвідношення ціни та якості

Минусы

Немає

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF430/10 Ручний молоковідсмоктувач

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF430/10 Ручний молоковідсмоктувач

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      Примечания

      1. На основе онлайн-опроса удовлетворенности, проведенного по всему миру среди 11 673 пользователей продукции для ухода за матерью и ребенком в 2026 году. 

      1. На основании: (1)Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 26 апреля 2019 г., ((109 участниц, Израиль); (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.

      2. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, май 1993 г., (20 участниц европеоидной расы, США); (3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 участниц, Австралия).

      3. Молокоотсос без бисфенола-А: касается только бутылочки и других частей, с которыми контактирует грудное молоко. Соответствие требованиям Регламента ЕС 10/2011.