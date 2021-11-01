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Больше не доступен
Удобное сцеживание, хранение и кормление
Базовый набор
Инновационная силиконовая насадка, вдохновлена естественными движениями младенца, стимулирующе действует на соски, способствуя быстрому оттоку молока. Обеспечивает удобное и эффективное сцеживание.
Универсальный размер подходит всем. Несмотря на различные формы и размеры женской груди, силиконовая насадка мягко адаптируется к любой анатомической форме. Подходит для 99,98% размеров сосков * (до 30 мм).
Каждый из нас учится в своем собственном темпе. Сосать молоко — это тоже навык, и у некоторых малышей это получается быстрее, чем у других. Поэтому некоторым лучше сначала попробовать нашу соску First Flow (со скоростью 0) перед выбором сосок Natural Response. Выберите соску First Flow, если малыш не успевает выпить 50 мл за 20 минут с сосками Natural Response. Попробуйте соску Natural Response с более высокой скоростью, если малыш играет с соской вместо питья или недоволен. Если проблемы с кормлением сохраняются, обратитесь к врачу.
4.9
из 5
36
Отзывы
97%
рекомендуют этот продукт
Zvetok
01/11/2021
Україна
Наш помощник
Наборчик подарили летом,как раз перед поездкой на морько, - за что огромное спасибо!! Он нас ооочень выручил с нашей трёх- месячной крошкой) Хотелось бы отметить,что в этом наборе предусмотрено всё: молокоотсос,баночки для хранения молока и многое другое. Но нас отдельно порадовала прикольная сумочка в комплекте,с помощью которой всё находится в порядке,нигде ничего не теряется и всё компактненько. Учитывая,что мы использовали всё в дороге - нам этот момент был немаловажен! Ну,а качестве продукции писать много не буду,для нашей семьи это лучшее,что есть на прилавках магазинов!
Плюсы
Есть всё,что нужно для кормления и хранения
Минусы
Нету
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF430/16 Ручной молокоотсос
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF430/16 Ручной молокоотсос
Аврор
13/08/2023
Україна
Потрібна річ для мами
Якщо мама планує виходити з дому без дитини більше, ніж на 2 години, (погуляти, до лікаря, на манікюр), тоді ця річ обов'язково потрібна! Це просто інженерне диво: молоковідсмоктувач на всі 100 справляється зі своїм завданням і легко розбирається, щоб вимити чи простерилізувати. За кілька використань збір-розбір доходить до автоматизму! Єдина незручність: іноді після збору молока трошечки залишається у насадці для грудей, і звідти може пролитися на одяг.
Плюсы
добре працює, легко збирати
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF430/10 Ручний молоковідсмоктувач
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF430/10 Ручний молоковідсмоктувач
Parmezan4
16/11/2021
Україна
Часть акции
Хороший молоковідсмоктувач.
Дуже хороший молоковідсмоктувач, справляється зі своїми функціями. Якісний товар, немає постороннього запаху.
Плюсы
Хороше співвідношення ціни та якості
Минусы
Немає
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF430/10 Ручний молоковідсмоктувач
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF430/10 Ручний молоковідсмоктувач
На основе онлайн-опроса удовлетворенности, проведенного по всему миру среди 11 673 пользователей продукции для ухода за матерью и ребенком в 2026 году.
На основании: (1)Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 26 апреля 2019 г., ((109 участниц, Израиль); (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.
Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, май 1993 г., (20 участниц европеоидной расы, США); (3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 участниц, Австралия).
Молокоотсос без бисфенола-А: касается только бутылочки и других частей, с которыми контактирует грудное молоко. Соответствие требованиям Регламента ЕС 10/2011.