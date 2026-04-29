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Молокоотсосы и уход за грудью
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Philips Avent Ручной молокоотсос
Больше не доступен
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Инструкция по эксплуатации
Все (9)
Молоко (1)
Безопасно ли использовать выцветшие компоненты изделия Philips Avent?
Можно ли использовать молокоотсос Philips Avent со всеми продуктами Avent?
Как предотвратить протекание молока после сцеживания?
Доступны ли подушечки других размеров?
Как собрать ручной молокоотсос Philips Avent?
Breast PumpsМассажная насадка для молокоотсоса
Philips AventКлапан для молокоотсоса
Контейнер для хранения грудного молока
Вкладыши для бюстгальтера
Мощность всасывания моего ручного молокоотсоса слишком низкая или слишком высокая
Во время движения рукоятки слышен скрип молокоотсоса. Почему так происходит?
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