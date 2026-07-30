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  • Простая и удобная система хранения Philips Avent
  • Простая и удобная система хранения Philips Avent
  • Простая и удобная система хранения Philips Avent
  • Простая и удобная система хранения Philips Avent
  • Простая и удобная система хранения Philips Avent
  • Простая и удобная система хранения Philips Avent

Больше не доступен

Philips Avent VIAКонтейнеры для грудного молока Avent

SCF612/10

Простая и удобная система хранения Philips Avent
Система хранения Philips Avent — это универсальное решение для хранения, которое к тому же экономит место. Используйте один и тот же контейнер для хранения грудного молока и детского питания. Подходит для всех молокоотсосов и сосок Philips Avent.
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Рекомендация мам номер один в мире1

Совместимые продукты
Стерилизатор детских бутылочек

Стерилизатор детских бутылочек

SCF291/00

Контейнер для хранения молока

Простая и удобная система хранения Philips Avent

  • Хранение

Компактное хранение

Компактное хранение

Дату сцеживания легко написать прямо на контейнере.

Совместимость со всеми молокоотсосами и сосками Philips Avent

Контейнеры для хранения грудного молока совместимы со всеми молокоотсосами и сосками Philips Avent.

Подходит для хранения в холодильной/морозильной камере

Контейнеры Philips Avent можно хранить в холодильнике или морозильной камере, а также мыть в посудомоечной машине

Технические характеристики

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      Примечания

      1. На основе онлайн-опроса удовлетворенности, проведенного по всему миру среди 11 673 пользователей продукции для ухода за матерью и ребенком в 2026 году. 