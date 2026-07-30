Простая и удобная система хранения Philips Avent

Система хранения Philips Avent — это универсальное решение для хранения, которое к тому же экономит место. Используйте один и тот же контейнер для хранения грудного молока и детского питания. Подходит для всех молокоотсосов и сосок Philips Avent.