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Больше не доступен
SCF612/10
Хранение
Дату сцеживания легко написать прямо на контейнере.
Контейнеры для хранения грудного молока совместимы со всеми молокоотсосами и сосками Philips Avent.
Контейнеры Philips Avent можно хранить в холодильнике или морозильной камере, а также мыть в посудомоечной машине
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На основе онлайн-опроса удовлетворенности, проведенного по всему миру среди 11 673 пользователей продукции для ухода за матерью и ребенком в 2026 году.