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Больше не доступен
SCF646/17
1 бутылочка
330 мл
Соска с переменным потоком
3 мес.+
Соска с переменным потоком оснащена прорезью для регулирования потока. Скорость потока можно изменить просто поворачивая бутылочку так, чтобы цифра I, II или III находилась параллельно носику ребнка.
Благодаря широкой соске, повторяющей форму груди, можно легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки.
В бутылочке для кормления Avent Airflex используется клапан Airflex, работающий в естественном ритме грудного вскармливания.
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На основі онлайн-опитування задоволеності, проведеного в 2023 році серед 10 109 користувачів брендів і виробів для матері та дитини по всьому світу.