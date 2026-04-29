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Бутылочки для кормления и соски
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Philips Avent Airflex Детская бутылочка серии Classic
Больше не доступен
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SCF646/17
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Все (5)
Можно ли греть бутылочку Avent в микроволновой печи
Можно ли хранить бутылочки Philips AVENT в морозильной камере?
Этот продукт Philips Avent не содержит бисфенол-А и бисфенол-S?
Как бутылочки Philips Avent защищают малышей от образования колик?
Совместимы ли друг с другом имеющиеся у меня продукты для кормления Philips Avent?
В процессе кормления в бутылочке должны появляться пузырьки воздуха?
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