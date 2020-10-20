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Больше не доступен
Удобно пить, трудно пролить
260 мл
12 мес+
Обучающие ручки приучают малыша держать чашку и пить без посторонней помощи. Они разработаны специально для маленьких ручек и изготовлены из прорезиненного материала, что препятствует выскальзыванию.
Чашка Philips Avent изготовлена из материала, не содержащего бисфенол-А.
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Olhagold
20/10/2020
Україна
Необходимая чашка для ребёнка
Очень удобная в использовании, ребёнку интересно с неё пить. Качественный и безопасный продукт для вашего чада
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF747/02 Чашка з носиком
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF747/02 Чашка з носиком
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