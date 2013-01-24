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    Philips Avent

    Чашка с носиком

    SCF750/00
    Avent
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Avent
    • Простой переход от бутылочки к чашке Простой переход от бутылочки к чашке Простой переход от бутылочки к чашке
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      Philips Avent Чашка с носиком

      SCF750/00
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Простой переход от бутылочки к чашке

      Чашка с носиком Philips AVENT SCF750/00 не содержит бисфенол-А и оснащена клапаном защиты от проливания. Чашку удобно использовать дома и на улице, и пить из нее малышу будет очень легко. Носики с клапанами защиты от проливания также можно использовать с бутылочками для кормления. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Philips Avent Чашка с носиком

      Простой переход от бутылочки к чашке

      Чашка с носиком Philips AVENT SCF750/00 не содержит бисфенол-А и оснащена клапаном защиты от проливания. Чашку удобно использовать дома и на улице, и пить из нее малышу будет очень легко. Носики с клапанами защиты от проливания также можно использовать с бутылочками для кормления. Узнать обо всех преимуществах

      Простой переход от бутылочки к чашке

      Чашка с носиком Philips AVENT SCF750/00 не содержит бисфенол-А и оснащена клапаном защиты от проливания. Чашку удобно использовать дома и на улице, и пить из нее малышу будет очень легко. Носики с клапанами защиты от проливания также можно использовать с бутылочками для кормления. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Philips Avent Чашка с носиком

      Простой переход от бутылочки к чашке

      Чашка с носиком Philips AVENT SCF750/00 не содержит бисфенол-А и оснащена клапаном защиты от проливания. Чашку удобно использовать дома и на улице, и пить из нее малышу будет очень легко. Носики с клапанами защиты от проливания также можно использовать с бутылочками для кормления. Узнать обо всех преимуществах

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        Чашка с носиком

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Простой переход от бутылочки к чашке

        Чашка-непроливайка с носиком, из которой удобно пить

        • 200 мл
        • С мягким носиком, 6 мес.+
        Все детали можно мыть в посудомоечной машине

        Все детали можно мыть в посудомоечной машине

        .

        Мягкий носик с запатентованным клапаном, предотвращающим проливание

        Мягкий носик с запатентованным клапаном, предотвращающим проливание

        Запатентованный клапан чашки с носиком Philips Avent контролирует поток и предотвращает протекание даже в перевернутом положении или на боку

        Чашка сделана из материала, не содержащего бисфенол-А

        Чашка сделана из материала, не содержащего бисфенол-А

        Чашка Philips Avent изготовлена из материала, не содержащего бисфенол-А.

        Мерная шкала на чашке

        Мерная шкала на чашке

        Мягкий и гибкий носик для простого перехода к чашке

        Мягкий и гибкий носик для простого перехода к чашке

        Технические характеристики

        • Страна изготовления

          Китае
          Да
          Мягкий носик
          1  шт.
          Вес продукта
          0,118  кг
          Этап
          6—12 месяцев+
          Ручка
          1  шт.
          Чашка (200 мл)
          1  шт.

        • Вес и габариты

          Количество F-box в A-box
          6  шт.

        • Вес и габариты

          Размеры F-box
          76 (Г) X 112 (Ш) X 168 (В)  миллиметра
          Габариты устройства без отсоединяемых частей
          76 (Г) X 112 (Ш) X 130 (В)  миллиметра

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