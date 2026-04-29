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Philips Avent Чашки с трубочкой
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Инструкция по эксплуатации
Все (13)
Безопасно ли использовать выцветшие компоненты изделия Philips Avent?
Подходят ли трубочки других брендов для чашки Philips Avent?
Каков срок службы трубочки?
Трубочка чашки Philips Avent Bendy слишком короткая
Почему трубочка в чашке Philips Avent изогнута?
Philips AventПремиальная силиконовая трубочка
Philips AventПремиальная долговечная трубочка
Чашка с трубочкой Philips Avent протекает
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