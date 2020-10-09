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  • Простая замена трубочки при необходимости
  • Простая замена трубочки при необходимости

Больше не доступен

Philips AventЧашки с трубочкой

SCF797/00

5
| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт
Простая замена трубочки при необходимости
В комплект входят 2 сменные гибкие трубочки Philips Avent. Набор предназначен для замены утерянной трубочки или для быстрой смены трубочки с целью поддержания чистоты и гигиеничности!
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Поддерживайте идеальное состояние чашки с трубочкой!

Простая замена трубочки при необходимости

  • Набор сменных трубочек

  • 2 шт. в упаковке

Простая замена трубочки для обеспечения гигиеничности

Подходит для всех чашек с гибкой трубочкой

Подходит для всех чашек с гибкой трубочкой

Подходит для чашек с гибкой трубочкой объемом 300 мл. Для использования с чашкой объемом 200 мл укоротите трубочку на 3 см с помощью домашних ножниц. Ознакомьтесь с информацией на боковой стороне упаковки, чтобы отмерить нужное расстояние.

Изогнутая нижняя часть трубочки: удобное питье до последней капли

Изогнутая нижняя часть трубочки: удобное питье до последней капли

Благодаря изогнутой нижней части трубочка всегда погружена в жидкость, чтобы малышу было удобно пить и сохранять естественное положение во время питья.

Технические характеристики

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Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

09/10/2020

Україна

Україна

без запаха

очень удобно что есть сменные трубочки, а то малышь их быстро сгрызает)

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF797/00 Чашки з трубочкою

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF797/00 Чашки з трубочкою

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      Примечания

      1. На основе онлайн-опроса удовлетворенности, проведенного по всему миру среди 11 673 пользователей продукции для ухода за матерью и ребенком в 2026 году. 