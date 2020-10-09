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Больше не доступен
Набор сменных трубочек
2 шт. в упаковке
Подходит для чашек с гибкой трубочкой объемом 300 мл. Для использования с чашкой объемом 200 мл укоротите трубочку на 3 см с помощью домашних ножниц. Ознакомьтесь с информацией на боковой стороне упаковки, чтобы отмерить нужное расстояние.
Благодаря изогнутой нижней части трубочка всегда погружена в жидкость, чтобы малышу было удобно пить и сохранять естественное положение во время питья.
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Natalie7777
09/10/2020
Україна
без запаха
очень удобно что есть сменные трубочки, а то малышь их быстро сгрызает)
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF797/00 Чашки з трубочкою
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF797/00 Чашки з трубочкою
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