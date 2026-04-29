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Бутылочки для кормления и соски
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Philips Avent Бутылочка Anti-colic
Больше не доступен
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Можно ли хранить бутылочки Philips AVENT в морозильной камере?
Можно ли греть бутылочку Avent в микроволновой печи
Почему соски и пустышки Avent изготавливаются из силикона, а не из латекса?
Как бутылочки Philips Avent защищают малышей от образования колик?
Возможна ли вторичная переработка материалов, из которых изготовлен продукт?
Совместимы ли друг с другом имеющиеся у меня продукты для кормления Philips Avent?
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