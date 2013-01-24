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    Avent

    Прорезыватель серии "Животные"

    SCF892/01
    Avent
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Avent
    • Подходит для маленьких ротиков и ручек Подходит для маленьких ротиков и ручек Подходит для маленьких ротиков и ручек
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      Avent Прорезыватель серии "Животные"

      SCF892/01
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Подходит для маленьких ротиков и ручек

      Прорезыватели SCF892/01 AVENT серии "Животные" не содержат бисфенол-А и предназначены для массажа десен малыша на всех стадиях прорезывания зубов. Яркое цветное кольцо идеально подходит по форме для маленьких ротиков и ручек и облегчает боль при прорезывании зубов. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Avent Прорезыватель серии "Животные"

      Подходит для маленьких ротиков и ручек

      Прорезыватели SCF892/01 AVENT серии "Животные" не содержат бисфенол-А и предназначены для массажа десен малыша на всех стадиях прорезывания зубов. Яркое цветное кольцо идеально подходит по форме для маленьких ротиков и ручек и облегчает боль при прорезывании зубов. Узнать обо всех преимуществах

      Подходит для маленьких ротиков и ручек

      Прорезыватели SCF892/01 AVENT серии "Животные" не содержат бисфенол-А и предназначены для массажа десен малыша на всех стадиях прорезывания зубов. Яркое цветное кольцо идеально подходит по форме для маленьких ротиков и ручек и облегчает боль при прорезывании зубов. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Avent Прорезыватель серии "Животные"

      Подходит для маленьких ротиков и ручек

      Прорезыватели SCF892/01 AVENT серии "Животные" не содержат бисфенол-А и предназначены для массажа десен малыша на всех стадиях прорезывания зубов. Яркое цветное кольцо идеально подходит по форме для маленьких ротиков и ручек и облегчает боль при прорезывании зубов. Узнать обо всех преимуществах

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        Прорезыватель серии "Животные"

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Подходит для маленьких ротиков и ручек

        Прорезыватель, смягчающий боль при прорезывании зубов

        • Ступень 2
        • Прорезыватель для средних зубов
        Легко мыть в теплой воде

        Легко мыть в теплой воде

        Благодаря эргономичному дизайну с закругленными краями малышу будет удобно держать прорезыватель. Его форма также упрощает очистку и препятствует загрязнению. Просто ополосните теплой водой!

        Различная по текстуре поверхность позволяет охлаждать и массировать десны при прорезывании задних зубов

        Различная по текстуре поверхность позволяет охлаждать и массировать десны при прорезывании задних зубов

        Наполненный гелем прорезыватель можно поместить в холодильник — прохлада поможет смягчить боль при прорезывании зубов. Различные текстуры имеют разные уровни давления, что понравится малышу.

        Прорезыватели Philips Avent не содержат бисфенола-А и фталатов

        Прорезыватели Philips Avent не содержат бисфенола-А и фталатов

        Не содержит бисфенол-А — соответствует требованиям Директивы ЕС 2011/8/EU.

        Для охлаждения поместите прорезыватель в холодильник

        Для охлаждения поместите прорезыватель в холодильник

        Яркие расцветки и занимательная форма для игры

        Яркие расцветки и занимательная форма для игры

        Технические характеристики

        • Страна изготовления

          Малайзия
          Да
          Этап
          • 0–6 месяцев
          • 6–12 месяцев

        • Особенности

          Смягчает боль при прорезывании зубов
          Да
          Гигиеничность
          Да
          Без бисфенола-А
          Да
          Яркие расцветки для игры
          Да
          Охлаждает и массирует десны
          Да
          Для средних зубов
          Да

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