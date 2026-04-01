    Поддерживает особый темп питья младенца

      Philips Avent Natural Response Соска

      SCY961/02

      Общая оценка / 5
      Отзывы

      Поддерживает особый темп питья младенца

      Соска Natural Response подает молоко, только когда ребенок пьет. С соской Natural Response малыши смогут пить в естественном темпе, совсем как при кормлении грудью. Позволяет легко сочетать грудное вскармливание и кормление из бутылочки. Очень важно найти подходящую соску. Больше информации см. ниже.

      Philips Avent Natural Response Соска

      Поддерживает особый темп питья младенца

      Соска, которая повторяет особенности груди

      • Соска Natural Response
      • 2 шт.
      • Соска с супер-медленным потоком
      Соска подает молоко, только когда ребенок пьет

      Соска подает молоко, только когда ребенок пьет

      Соска Natural Response соответствует естественному ритму питья вашего малыша, что позволяет легко сочетать кормление грудью и из бутылочки. Эта соска оснащена особым клапаном, который обеспечивает подачу молока только если ребенок уже начал пить. Подача прекращается, если ребенок решил сделать перерыв, чтобы проглотить смесь и подышать.

      Естественный захват благодаря соске, повторяющей форму груди

      Естественный захват благодаря соске, повторяющей форму груди

      Широкая, мягкая и гибкая соска воссоздает форму груди, обеспечивая комфортное кормление малыша.

      Очень важно найти подходящую соску

      Очень важно найти подходящую соску

      Каждый из нас учится в своем собственном темпе. Сосать молоко — это тоже навык, и у некоторых малышей это получается быстрее, чем у других. Поэтому некоторым лучше сначала попробовать нашу соску First Flow (со скоростью 0) перед выбором сосок Natural Response. Выберите соску First Flow, если малыш не успевает выпить 50 мл за 20 минут с сосками Natural Response. Попробуйте соску Natural Response с более высокой скоростью, если малыш играет с соской вместо питья или недоволен. Если проблемы с кормлением сохраняются, обратитесь к врачу.

      Защищает от возникновения колик и дискомфорта

      Защищает от возникновения колик и дискомфорта

      Антиколиковый клапан не позволяет воздуху попадать в животик малыша при кормлении, что предотвращает появление колик и дискомфорта.

      Соска защищена от протекания молока

      Соска защищена от протекания молока

      Соска оснащена специальным клапаном, через который молоко подается, только когда ребенок уже начал пить. Это поможет избежать проливания молока дома и на улице.

      Доступно несколько типов по скорости потока

      Доступно несколько типов по скорости потока

      Все дети требуют особого подхода при кормлении и держат комфортный им темп. Мы разработали соски с разной скоростью потока, чтобы вы могли найти оптимальный вариант для вашего малыша. Все соски Natural Response изготовлены из мягкого силикона.

      Те же продукты, новые обозначения

      Те же продукты, новые обозначения

      Мы перешли к обозначениям с разными уровнями скорости потока. Начните с соски, которая поставляется вместе с бутылочкой. Попробуйте соску с более медленным потоком, если ребенок давится молоком или оно вытекает у него изо рта. Попробуйте соску с более быстрым потоком, если ребенок играет с соской вместо питья или чем-то недоволен. По мере этого обновления вы можете получать упаковки и старой, и новой версии.

      Бумажная упаковка и на 80 % меньше выбросов углекислого газа*

      Бумажная упаковка и на 80 % меньше выбросов углекислого газа*

      Мы сократили уровень выбросов углекислого газа, разработав упаковку для сосок на 100 % из бумаги экологичного производства. Что в итоге? На 300 тонн меньше пластика в год** и на 88 % меньше потребляемого ископаемого топлива* для минимального воздействия на экологию нашей планеты.

      Проявите терпение

      Проявите терпение

      Наши новые бутылочки Natural Response отличаются от бутылочек без клапана. Как и с кормлением грудью, вам может потребоваться несколько дней, чтобы приспособиться к ней. Это нормально.

      Соски и бутылочки Natural Response Nipples не содержат бисфенол-А***

      Соски и бутылочки Natural Response Nipples не содержат бисфенол-А***

      Бутылочки Philips Avent серии Natural изготовлены из материала, не содержащего бисфенол-A***.

      • Материал

        Соска
        • Силикон
        • Без бисфенола-А***

      • В комплект входят:

        Соска с очень медленным потоком
        2 шт.

      • Функции

        Особенности соски
        • Естественный захват соски
        • Конструкция предотвращает протекание
        • Мягкая и гибкая
        • Антиколиковый клапан

      • По сравнению с предыдущей упаковкой.
      • *На основании глобальных данных о продажах сосок с измерением массы нетто пластиковой упаковки для соски.
      • **Не содержит бисфенол-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011
