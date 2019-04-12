КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Ваша бритва снова как новая
  • Ваша бритва снова как новая
  • Ваша бритва снова как новая
  • Ваша бритва снова как новая
  • Ваша бритва снова как новая
  • Ваша бритва снова как новая

Больше не доступен

Shaver S9000 PrestigeСменные бритвенные головки

SH98/70

5
| (2) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Ваша бритва снова как новая
За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Своевременно заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным. Совместимы с бритвами Series 9000 Prestige.
Посмотреть все преимущества

Меняйте бритвенные головки один раз в 2 года

Ваша бритва снова как новая

  • Высокоточные лезвия NanoTech Precision

  • Подходит для SP981X, SP982X и SP986X

Сменные головки для S9000 Prestige

Сменные головки для S9000 Prestige

Сменные головки SH98 совместимы со всеми бритвами серий S9000 Prestige с закругленными головками (SP981X, SP982X и SP986X). Они несовместимы с бритвами S9000 Prestige угловатой формы (SP983X, SP984X, SP987X и SP988X), для них следует использовать SH91. Сменные головками SH91 совместимы со всеми бритвами S9000 Prestige с головками как угловатой, как и закругленной формы.

Удобная замена

Удобная замена

1. Извлеките верхнюю плату бритвенного блока. 2. Замените его на новое решение с бритвенными головками на держателе. 3. Для перезагрузки бритвы удерживайте нажатой кнопку питания в течение более чем 5 секунд.

Самый удобный способ ухода за бритвой

Самый удобный способ ухода за бритвой

Благодаря этому усовершенствованному решению обслуживание бритвы Philips стало максимально простым. Сменные бритвенные головки можно установить всего в два действия за счет нового формата. Это значительно упрощает очистку устройства и обеспечивает комфорт во время ежедневного бритья.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
Оценки клиентов в виде отзыва и звездочек полезны для всех покупателей. Они позволяют узнать больше о продукте и помогают принять решение о покупке. Любой клиент может оставить отзыв

5.0

из 5

2

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

12/04/2019

Україна

Україна

Отличное бритьё с гелем

Бритва отлично бреет с гелем ( влажное бритьё) Раньше брился станками самыми дорогими, но выбриваемость данной электробритвой намного лучше. Просто идеально

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver S9000 Prestige SH98/70 Змінні бритвені головки

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver S9000 Prestige SH98/70 Змінні бритвені головки

11/04/2019

Україна

Україна

Рекомендую. 5/5

Заказывала мужу на День рождение. Муж был в восторге от подарка, так как ему многие знакомые рекомендовали именно эту модель. В процессе использовании целесообразность всех функций подтверждены. В итоге, муж остался доволен легким, быстрым и невредимым пользованием. А я довольна - его гладкой кожей.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver S9000 Prestige SH98/70 Змінні бритвені головки

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver S9000 Prestige SH98/70 Змінні бритвені головки

Подписывайтесь и получите -10% дополнительную скидку на Philips.ua*

    Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.