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Больше не доступен
Высокоточные лезвия NanoTech Precision
Подходит для SP981X, SP982X и SP986X
Сменные головки SH98 совместимы со всеми бритвами серий S9000 Prestige с закругленными головками (SP981X, SP982X и SP986X). Они несовместимы с бритвами S9000 Prestige угловатой формы (SP983X, SP984X, SP987X и SP988X), для них следует использовать SH91. Сменные головками SH91 совместимы со всеми бритвами S9000 Prestige с головками как угловатой, как и закругленной формы.
1. Извлеките верхнюю плату бритвенного блока. 2. Замените его на новое решение с бритвенными головками на держателе. 3. Для перезагрузки бритвы удерживайте нажатой кнопку питания в течение более чем 5 секунд.
Благодаря этому усовершенствованному решению обслуживание бритвы Philips стало максимально простым. Сменные бритвенные головки можно установить всего в два действия за счет нового формата. Это значительно упрощает очистку устройства и обеспечивает комфорт во время ежедневного бритья.
5.0
из 5
2
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Липа
12/04/2019
Україна
Отличное бритьё с гелем
Бритва отлично бреет с гелем ( влажное бритьё) Раньше брился станками самыми дорогими, но выбриваемость данной электробритвой намного лучше. Просто идеально
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver S9000 Prestige SH98/70 Змінні бритвені головки
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver S9000 Prestige SH98/70 Змінні бритвені головки
Антонинооо
11/04/2019
Україна
Рекомендую. 5/5
Заказывала мужу на День рождение. Муж был в восторге от подарка, так как ему многие знакомые рекомендовали именно эту модель. В процессе использовании целесообразность всех функций подтверждены. В итоге, муж остался доволен легким, быстрым и невредимым пользованием. А я довольна - его гладкой кожей.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver S9000 Prestige SH98/70 Змінні бритвені головки
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver S9000 Prestige SH98/70 Змінні бритвені головки