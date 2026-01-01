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Больше не доступен
SHB2515BK/10
Песня за песней
Полная свобода. Эти полностью беспроводные наушники-вкладыши обеспечивают невероятные 110 часов работы в режиме воспроизведения благодаря портативному футляру для зарядки. Наслаждайтесь любимыми композициями и прямым доступом к виртуальному помощнику в вашем телефоне. Кто-то сказал, что пора отправляться в поездку?
6-мм излучатели, закрытая конструкция
Bluetooth®
Черный
6-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают великолепный звук и насыщенные басы. Специальная акустическая трубка обеспечивает максимальную пассивную шумоизоляцию. Монофонический режим позволяет быть в курсе происходящего вокруг, подавая звук только через один наушник и оставляя другое ухо открытым.
Наушники готовы к сопряжению сразу, как только вы вынимаете их из чехла. После сопряжения наушники запоминают последнее устройство, с которым они были сопряжены.
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