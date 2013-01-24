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    Полностью беспроводные наушники-вкладыши

    SHB2515BK/10
    Общая оценка / 5
    • Песня за песней Песня за песней Песня за песней
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      Полностью беспроводные наушники-вкладыши

      SHB2515BK/10
      Общая оценка / 5

      Песня за песней

      Полная свобода. Эти полностью беспроводные наушники-вкладыши обеспечивают невероятные 110 часов работы в режиме воспроизведения благодаря портативному футляру для зарядки. Наслаждайтесь любимыми композициями и прямым доступом к виртуальному помощнику в вашем телефоне. Кто-то сказал, что пора отправляться в поездку? Узнать обо всех преимуществах

      Полностью беспроводные наушники-вкладыши

      Песня за песней

      Полная свобода. Эти полностью беспроводные наушники-вкладыши обеспечивают невероятные 110 часов работы в режиме воспроизведения благодаря портативному футляру для зарядки. Наслаждайтесь любимыми композициями и прямым доступом к виртуальному помощнику в вашем телефоне. Кто-то сказал, что пора отправляться в поездку? Узнать обо всех преимуществах

      Песня за песней

      Полная свобода. Эти полностью беспроводные наушники-вкладыши обеспечивают невероятные 110 часов работы в режиме воспроизведения благодаря портативному футляру для зарядки. Наслаждайтесь любимыми композициями и прямым доступом к виртуальному помощнику в вашем телефоне. Кто-то сказал, что пора отправляться в поездку? Узнать обо всех преимуществах

      Полностью беспроводные наушники-вкладыши

      Песня за песней

      Полная свобода. Эти полностью беспроводные наушники-вкладыши обеспечивают невероятные 110 часов работы в режиме воспроизведения благодаря портативному футляру для зарядки. Наслаждайтесь любимыми композициями и прямым доступом к виртуальному помощнику в вашем телефоне. Кто-то сказал, что пора отправляться в поездку? Узнать обо всех преимуществах

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        Полностью беспроводные наушники-вкладыши

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Песня за песней

        • 6-мм излучатели, закрытая конструкция
        • Bluetooth®
        • Черный

        Слушайте музыку или общайтесь до 110 часов с футляром для зарядки

        Отправляйтесь в путь с футляром для зарядки в кармане. Полностью зарядите футляр и наслаждайтесь воспроизведением до 110 часов. Зарядка в футляре занимает около 1,5 часов и обеспечивает приблизительно 5 часов воспроизведения музыки или голоса собеседника.

        Портативный футляр для зарядки со встроенным аккумулятором 3350 мА-ч

        Полный заряд в любом месте в любое время. Футляр для зарядки со встроенным аккумулятором 3350 мА-ч не только заряжает ваши наушники — он также заряжает ваш телефон. Просто подключите мобильное устройство к футляру через порт USB.

        Мягкие прорезиненные крепления в форме крыла для удобной и надежной посадки

        Благодаря надежной и комфортной посадке наушники хорошо держатся в ушах, чтобы вы могли наслаждаться музыкой по максимуму. Мягкие прорезиненные крепления в форме крыла надежно крепятся под складкой наружного уха. Сменные резиновые насадки обеспечивают идеальную посадку и плотное прилегание, позволяя не упустить ни одной ноты по время прослушивания.

        6-мм излучатели с неодимовыми магнитами. Отличный звук, глубокие басы

        6-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают великолепный звук и насыщенные басы. Специальная акустическая трубка обеспечивает максимальную пассивную шумоизоляцию. Монофонический режим позволяет быть в курсе происходящего вокруг, подавая звук только через один наушник и оставляя другое ухо открытым.

        Умное сопряжение. Автоматический поиск устройства Bluetooth

        Наушники готовы к сопряжению сразу, как только вы вынимаете их из чехла. После сопряжения наушники запоминают последнее устройство, с которым они были сопряжены.

        Многофункциональная кнопка для удобного управления музыкой и вызовами

        Простое управление музыкой и вызовами с помощью многофункциональной кнопки. Не нравится текущий трек? Пропустите его долгим нажатием. Хотите отклонить вызов и продолжить прослушивание? Это можно сделать простым нажатием кнопки. Встроенный микрофон с подавлением эха обеспечивает четкость звука во время общения.

        Встроенный микрофон с подавлением эха для четкого звука

        Больше не будет раздражающего эффекта эха при разговорах по телефону. Благодаря возможности подавления акустического эха соединение всегда получается чистым и без искажений.

        Технические характеристики

        • Подключения

          Микрофон
          Встроенный микрофон
          Профили Bluetooth
          • A2DP
          • Громкая связь
          • HFP
          • HSP

        • Дизайн

          цвет
          Черный

        • Габариты изделия

          высота
          8  см
          ширина
          4.1  см
          Глубина
          3,6  см

        • Размеры упаковки

          Тип упаковки
          Картон
          Тип размещения на полке
          Оба
          высота
          15  см
          ширина
          9,5  см
          Глубина
          5  см
          Вес брутто
          0,19  кг
          Вес нетто
          0,116  кг
          Вес упаковки
          0,074  кг
          EAN
          48 95229 10044 2

        • Внешняя упаковка

          Количество потребительских упаковок
          24
          Длина
          37,5  см
          ширина
          33,5  см
          высота
          24,5  см
          Вес брутто
          6,1  кг
          Вес нетто
          2,784  кг
          Вес упаковки
          3,316  кг
          GTIN
          1 48 95229 10044 9

        • Внутренняя упаковка

          Количество потребительских упаковок
          3
          Длина
          17,8  см
          ширина
          15,8  см
          высота
          10,4  см
          Вес брутто
          0,67  кг
          Вес нетто
          0,348  кг
          Вес упаковки
          0,322  кг
          GTIN
          2 48 95229 10044 6

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Насадки трех размеров
        • Зарядный кабель USB

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