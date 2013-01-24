Портативный футляр для зарядки со встроенным аккумулятором 3350 мА-ч

Полный заряд в любом месте в любое время. Футляр для зарядки со встроенным аккумулятором 3350 мА-ч не только заряжает ваши наушники — он также заряжает ваш телефон. Просто подключите мобильное устройство к футляру через порт USB.