Другие продукты в комплекте
- Насадки трех размеров
- Зарядный кабель USB
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Песня за песней
Полная свобода. Эти полностью беспроводные наушники-вкладыши обеспечивают невероятные 100 часов работы в режиме воспроизведения благодаря портативному футляру для зарядки. Наслаждайтесь любимыми композициями и прямым доступом к виртуальному помощнику в вашем телефоне. Кто-то сказал, что пора отправляться в поездку? Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Песня за песней
Полная свобода. Эти полностью беспроводные наушники-вкладыши обеспечивают невероятные 100 часов работы в режиме воспроизведения благодаря портативному футляру для зарядки. Наслаждайтесь любимыми композициями и прямым доступом к виртуальному помощнику в вашем телефоне. Кто-то сказал, что пора отправляться в поездку? Узнать обо всех преимуществах
Песня за песней
Полная свобода. Эти полностью беспроводные наушники-вкладыши обеспечивают невероятные 100 часов работы в режиме воспроизведения благодаря портативному футляру для зарядки. Наслаждайтесь любимыми композициями и прямым доступом к виртуальному помощнику в вашем телефоне. Кто-то сказал, что пора отправляться в поездку? Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Песня за песней
Полная свобода. Эти полностью беспроводные наушники-вкладыши обеспечивают невероятные 100 часов работы в режиме воспроизведения благодаря портативному футляру для зарядки. Наслаждайтесь любимыми композициями и прямым доступом к виртуальному помощнику в вашем телефоне. Кто-то сказал, что пора отправляться в поездку? Узнать обо всех преимуществах
Полностью беспроводные наушники-вкладыши
Цена магазина Philips
Итого:
Отправляйтесь в путь с футляром для зарядки в кармане. Полностью зарядите футляр и наслаждайтесь воспроизведением до 110 часов. Зарядка в футляре занимает около 1,5 часов и обеспечивает приблизительно 5 часов воспроизведения музыки или голоса собеседника.
Полный заряд в любом месте в любое время. Футляр для зарядки со встроенным аккумулятором 3350 мА-ч не только заряжает ваши наушники — он также заряжает ваш телефон. Просто подключите мобильное устройство к футляру через порт USB.
Благодаря надежной и комфортной посадке наушники хорошо держатся в ушах, чтобы вы могли наслаждаться музыкой по максимуму. Мягкие прорезиненные крепления в форме крыла надежно крепятся под складкой наружного уха. Сменные резиновые насадки обеспечивают идеальную посадку и плотное прилегание, позволяя не упустить ни одной ноты по время прослушивания.
6-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают великолепный звук и насыщенные басы. Специальная акустическая трубка обеспечивает максимальную пассивную шумоизоляцию. Монофонический режим позволяет быть в курсе происходящего вокруг, подавая звук только через один наушник и оставляя другое ухо открытым.
Наушники готовы к сопряжению сразу, как только вы вынимаете их из чехла. После сопряжения наушники запоминают последнее устройство, с которым они были сопряжены.
Простое управление музыкой и вызовами с помощью многофункциональной кнопки. Не нравится текущий трек? Пропустите его долгим нажатием. Хотите отклонить вызов и продолжить прослушивание? Это можно сделать простым нажатием кнопки. Встроенный микрофон с подавлением эха обеспечивает четкость звука во время общения.
Больше не будет раздражающего эффекта эха при разговорах по телефону. Благодаря возможности подавления акустического эха соединение всегда получается чистым и без искажений.
Подключения
Дизайн
Габариты изделия
Размеры упаковки
Внешняя упаковка
Внутренняя упаковка