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Больше не доступен
SHB2515WT/10
Песня за песней
Полная свобода. Эти полностью беспроводные наушники-вкладыши обеспечивают невероятные 100 часов работы в режиме воспроизведения благодаря портативному футляру для зарядки. Наслаждайтесь любимыми композициями и прямым доступом к виртуальному помощнику в вашем телефоне. Кто-то сказал, что пора отправляться в поездку?
6-мм излучатели, закрытая конструкция
Bluetooth®
Черный
Больше не будет раздражающего эффекта эха при разговорах по телефону. Благодаря возможности подавления акустического эха соединение всегда получается чистым и без искажений.
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