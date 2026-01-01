Песня за песней

Полная свобода. Эти полностью беспроводные наушники-вкладыши обеспечивают невероятные 100 часов работы в режиме воспроизведения благодаря портативному футляру для зарядки. Наслаждайтесь любимыми композициями и прямым доступом к виртуальному помощнику в вашем телефоне. Кто-то сказал, что пора отправляться в поездку?