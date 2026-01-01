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Больше не доступен
SHC2000/30
ИК, беспроводные
Эти полноразмерные перезаряжаемые беспроводные ИК-наушники сочетают в себе качество и удобство, позволяя получить удовольствие от музыки в домашних условиях.
Регулируемое оголовье
Функция ИК-передачи сигнала
Прочные и легкие материалы, из которых сделаны эти наушники Philips, делают их еще удобнее и комфортнее для длительного прослушивания.
Благодаря внутреннему оголовью проще добиться идеальной посадки наушников Philips. Для вашего удобства механизм регулируется автоматически.
Использование модуляции очень высоких радиочастот (RF) в тракте передачи обеспечивает чистый и четкий прием.
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