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Больше не доступен

Наушники

SHE3700LB/00

Доступные варианты

Белый
Белый
Красные
Красные
Розовый
Розовый
Светло-голубой
Светло-голубой
Синий
Синий
Черный
Черный

Мощный звук и глубокие басы

Компактные наушники-вкладыши Philips MyJam Vibes с усиленным басом оснащены овальными трубками для комфортной посадки и стильным покрытием, выполненным методом вакуумной металлизации, для дополнительной защиты.

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Эргономичный дизайн; защита методом вакуумной металлизации

Мощный звук и глубокие басы

  • 8,6-мм излучатели, закрытая конструкция

  • Вкладыши

Цветное блестящее покрытие — стильное решение и надежная защита

Цветное блестящее покрытие — стильное решение и надежная защита

Высококачественное цветное глянцевое покрытие смотрится стильно и обеспечивает дополнительную защиту от повреждений.

3 сменные резиновые насадки обеспечивают удобную посадку

3 сменные резиновые насадки обеспечивают удобную посадку

В комплект входят насадки 3 размеров (маленькие, средние и большие), чтобы вы могли выбрать подходящий вариант для себя.

Идеальное прилегание к ушной раковине позволяет блокировать внешние шумы

Идеальное прилегание к ушной раковине позволяет блокировать внешние шумы

Ультракомпактные наушники с удобной посадкой полностью заполняют ушную раковину и заглушают внешние звуки.

Технические характеристики

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