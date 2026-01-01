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Больше не доступен
SHE3700LB/00
Мощный звук и глубокие басы
Компактные наушники-вкладыши Philips MyJam Vibes с усиленным басом оснащены овальными трубками для комфортной посадки и стильным покрытием, выполненным методом вакуумной металлизации, для дополнительной защиты.
8,6-мм излучатели, закрытая конструкция
Вкладыши
Высококачественное цветное глянцевое покрытие смотрится стильно и обеспечивает дополнительную защиту от повреждений.
В комплект входят насадки 3 размеров (маленькие, средние и большие), чтобы вы могли выбрать подходящий вариант для себя.
Ультракомпактные наушники с удобной посадкой полностью заполняют ушную раковину и заглушают внешние звуки.
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