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  • Мощный звук и глубокие басы
  • Мощный звук и глубокие басы
  • Мощный звук и глубокие басы
  • Мощный звук и глубокие басы
  • Мощный звук и глубокие басы
  • Мощный звук и глубокие басы
  • Мощный звук и глубокие басы
  • Мощный звук и глубокие басы
  • Мощный звук и глубокие басы
  • Мощный звук и глубокие басы

Больше не доступен

Наушники

SHE3700RD/00

Мощный звук и глубокие басы
Компактные наушники-вкладыши Philips Vibes с усиленным басом оснащены овальными трубками для комфортной посадки и стильным покрытием, выполненным методом вакуумной металлизации, для дополнительной защиты.
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Эргономичный дизайн; защита методом вакуумной металлизации

Мощный звук и глубокие басы

  • 8,6-мм излучатели, закрытая конструкция

  • Вкладыши

3 сменные резиновые насадки обеспечивают удобную посадку

3 сменные резиновые насадки обеспечивают удобную посадку

В комплект входят насадки 3 размеров (маленькие, средние и большие), чтобы вы могли выбрать подходящий вариант для себя.

Цветное блестящее покрытие — стильное решение и надежная защита

Цветное блестящее покрытие — стильное решение и надежная защита

Высококачественное цветное глянцевое покрытие смотрится стильно и обеспечивает дополнительную защиту от повреждений.

Мощные излучатели обеспечивают чистый звук и насыщенный бас

Мощные излучатели обеспечивают чистый звук и насыщенный бас

Компактные наушники-вкладыши Philips Vibes с мощными излучателями и удобной посадкой обеспечивают чистый звук и мощные басы.

Технические характеристики

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