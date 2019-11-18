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Больше не доступен

ActionFitСпортивные наушники

SHQ1400CL/00

5
| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт
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Спортивные наушники Philips Actionfit RunWild подтолкнут вас к достижению новых личных рекордов. Они обладают легкой как перышко водонепроницаемой конструкцией с регулируемой посадкой, а высокомощные излучатели обеспечивают воспроизведение насыщенных басов, чтобы ваши силы не иссякали.
Посмотреть все преимущества

Регулируемые спортивные наушники-вкладыши

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  • Идеально для использования на улице

  • Возможность влажной чистки

  • Защита от воды и пота

  • Наушник-вкладыш

Выберите свой стиль: вкладыши, крепления-крючки или крепления в виде плавников

Выберите свой стиль: вкладыши, крепления-крючки или крепления в виде плавников

Выберите для себя наиболее подходящую посадку наушников, не сковывающую движения: вкладыши, крепления-крючки или крепления в виде плавников.

Открытое акустическое оформление позволяет слышать окружающие звуки в целях безопасности

Открытое акустическое оформление позволяет слышать окружающие звуки в целях безопасности

Наслаждайтесь качественным звучанием, оставаясь в курсе происходящего. Акустическое оформление открытого типа позволяет безопасно тренироваться на улице.

Усиленный кевларовый кабель (Kevlar®) для максимальной прочности

Усиленный кевларовый кабель (Kevlar®) для максимальной прочности

Разработано для гарантии прочности и надежности. Кевларовый кабель хорошо защищен от износа и поломок и рассчитан на использование в жестких условиях тренировок.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
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18/11/2019

Україна

Україна

Чудові спортивні навушники

Відмінні вкладиші для занять спортом. Добре продумана ергономіка, зручно сидять у вухах. Як не дивно, користуюсь насадками без дужок та кріплень. Не випадають та не заважають. Чудовий діапазон відтворення звуку. Поки найкращі та найзручніші спортивні дротові навушники, які були мною випробувані.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про ActionFit SHQ1400LF Спортивні навушники

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про ActionFit SHQ1400LF Спортивні навушники

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