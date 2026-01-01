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Больше не доступен
SHQ3000/10
Подходят для занятий спортом
Созданы из влагостойких материалов, покрыты антибактериальным средством для защиты от микробов — эти наушники предназначены для любителей спорта
ActionFit
Оранжевый с серым
Влагостойкие материалы, из которых изготовлены наушники, позволяют мыть их под проточной водой
Изготовленные из водоустойчивых материалов наушники защищены от повреждения влагой.
Регулируемые крепления-крючки надежно фиксируют наушники во время занятий спортом
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