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  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
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  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
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  • Снимок одного продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
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Больше не доступен

ActionFitСпортивные наушники с креплением

SHQ3000/10

Подходят для занятий спортом

Созданы из влагостойких материалов, покрыты антибактериальным средством для защиты от микробов — эти наушники предназначены для любителей спорта

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Регулируемое оголовье

Подходят для занятий спортом

  • ActionFit

  • Оранжевый с серым

Возможность влажной чистки

Возможность влажной чистки

Влагостойкие материалы, из которых изготовлены наушники, позволяют мыть их под проточной водой

Непроницаемые для пота

Непроницаемые для пота

Изготовленные из водоустойчивых материалов наушники защищены от повреждения влагой.

Регулируемые крепления-крючки

Регулируемые крепления-крючки

Регулируемые крепления-крючки надежно фиксируют наушники во время занятий спортом

Технические характеристики

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