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Больше не доступен

Спортивные наушники

SHQ3300LF/00

Максимальная свобода и безграничные возможности

Максимально эффективные тренировки благодаря легким наушникам Actionfit SHQ3300 с защитой от пота, которые оснащены регулируемым креплением-крючком. Восхитительный звук и едва заметная посадка для вашего комфорта.

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Надежная посадка и легкая конструкция

Максимальная свобода и безграничные возможности

  • 8,6-мм излучатели, закрытая конструкция

  • Заушное крепление

3 размера насадок для удобной посадки

3 размера насадок для удобной посадки

Легкая конструкция (7,1 г) для максимального комфорта*

Легкая конструкция (7,1 г) для максимального комфорта*

Эти спортивные наушники Actionfit очень легкие (всего 7,1 г) и настолько удобные, что вы не вспомните о них даже при длительном прослушивании. Они идеально подходят для завершения самого трудного последнего этапа тренировки.

Регулируемое крепление-крючок для оптимальной посадки

Регулируемое крепление-крючок для оптимальной посадки

Регулируемое крепление-крючок обеспечивает идеальную посадку наушников ActionFit SHQ3300. Просто наденьте наушники и отрегулируйте крепление-крючок таким образом, чтобы оно плотно прилегало к уху. Теперь вы готовы к покорению любых высот и препятствий — наушники останутся на месте.

Технические характеристики

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Примечания

  1. Наушники сертифицированы по стандартам IPX4 и IPX7, гарнитуры — по стандарту IPX2.