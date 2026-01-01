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Больше не доступен

ActionFitСпортивные наушники

SHQ3300PK/00

Доступные варианты

Желтый лайм и белый
Желтый лайм и белый
Розовый
Розовый

Максимальная свобода и безграничные возможности

Максимально эффективные тренировки благодаря легким наушникам Actionfit SHQ3300 с защитой от пота, которые оснащены регулируемым креплением-крючком. Восхитительный звук и едва заметная посадка для вашего комфорта.

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Надежная посадка и легкая конструкция

Максимальная свобода и безграничные возможности

  • 8,6-мм излучатели, закрытая конструкция

  • Заушное крепление

Легкая конструкция (7,1 г) для максимального комфорта*

Легкая конструкция (7,1 г) для максимального комфорта*

Эти спортивные наушники Actionfit очень легкие (всего 7,1 г) и настолько удобные, что вы не вспомните о них даже при длительном прослушивании. Они идеально подходят для завершения самого трудного последнего этапа тренировки.

3 размера насадок для удобной посадки

3 размера насадок для удобной посадки

Превосходное звучание для эффективных результатов

Превосходное звучание для эффективных результатов

8,6-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают великолепное звучание, которое помогает достичь превосходных результатов.

Технические характеристики

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Примечания

  1. Наушники сертифицированы по стандартам IPX4 и IPX7, гарнитуры — по стандарту IPX2.