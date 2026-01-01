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Больше не доступен
SHQ3300PK/00
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Максимальная свобода и безграничные возможности
Максимально эффективные тренировки благодаря легким наушникам Actionfit SHQ3300 с защитой от пота, которые оснащены регулируемым креплением-крючком. Восхитительный звук и едва заметная посадка для вашего комфорта.
8,6-мм излучатели, закрытая конструкция
Заушное крепление
Эти спортивные наушники Actionfit очень легкие (всего 7,1 г) и настолько удобные, что вы не вспомните о них даже при длительном прослушивании. Они идеально подходят для завершения самого трудного последнего этапа тренировки.
8,6-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают великолепное звучание, которое помогает достичь превосходных результатов.
Отзывы
Наушники сертифицированы по стандартам IPX4 и IPX7, гарнитуры — по стандарту IPX2.