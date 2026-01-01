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Больше не доступен

АС USB для ноутбука

SPA20/51

Превосходное звучание

Отличное решение для воспроизведения музыки, голоса и саундтреков! Просто подключите нас к ноутбуку, и мы подарим новое звучание знакомым мелодиям. Удобная система хранения кабеля позволяет поддерживать рабочее место в идеальном порядке!

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Превосходное звучание

  • Питание через USB

  • Аудиовход

Наслаждайтесь играми, музыкой, фильмами, просмотром видео в Интернете.

Идеальный компаньон для вашего ноутбука и нетбука , который обеспечивает непревзойденное качество звука при воспроизведении музыки и видео.

Питание через USB-подключение

Питание через USB-подключение

Простая установка plug-and-play позволяет подключать кабель USB напрямую к порту USB, после чего устройство автоматически распознается ноутбуком как внешний USB-накопитель.

Насыщенные басы

Эта компьютерная акустическая система Philips обеспечивает отличное качество звучания с глубокими басами.

Технические характеристики

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