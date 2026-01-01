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Больше не доступен
SPA20/51
Превосходное звучание
Отличное решение для воспроизведения музыки, голоса и саундтреков! Просто подключите нас к ноутбуку, и мы подарим новое звучание знакомым мелодиям. Удобная система хранения кабеля позволяет поддерживать рабочее место в идеальном порядке!
Питание через USB
Аудиовход
Идеальный компаньон для вашего ноутбука и нетбука , который обеспечивает непревзойденное качество звука при воспроизведении музыки и видео.
Простая установка plug-and-play позволяет подключать кабель USB напрямую к порту USB, после чего устройство автоматически распознается ноутбуком как внешний USB-накопитель.
Эта компьютерная акустическая система Philips обеспечивает отличное качество звучания с глубокими басами.
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