Скидка -10% за подписку*
Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Все серии
АС USB для ноутбука
Больше не доступен
Поддержка
SPA20/51
В магазин
Выполните вход или создайте учетную запись
Получите мгновенный доступ к инструкциям, персонализированной поддержке и полезным сервисам – быстро и без лишних усилий.
Локализованная торговая брошюра
Руководство пользователя
Все (4)
Может ли АС Philips работать с разными выдами ОС?
Нужен ли кабель для подключения к дополнительном устройству?
Есть ли рекомендации по уходу за АС устройства?
Как очищать устройство от загрязнений?
Громкость звучания АС постепенно снижается, что делать?