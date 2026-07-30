Легко использовать и хранить

Оцените удобное и быстрое отпаривание с нашим ручным отпаривателем серии 1000. Он легкий и компактный, что позволит без труда привести вещи в идеальную кондицию и создать яркий образ. Просто подключите к сети и обработайте вещи паром.