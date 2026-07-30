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STH1010/10
Небольшой вес и компактный дизайн
Быстрая настройка
Кроме разглаживания складок отпариватель серии 1000 освежает одежду (а также мягкую мебель, шторы, игрушки) и устраняет запахи, уничтожая до 99,9% бактерий*.
Безопасно для всех тканей, допускающих глажение; без риска прожечь ткань.
Идеальный аксессуар для подготовки наряда в самый последний момент. Защитная перчатка обезопасит вас от ожогов при отпаривании.
Отзывы
Независимое тестирование на эффективность устранения следующих видов бактерий: Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 (при отпаривании в течение 10 секунд).