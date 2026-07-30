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  • Легко использовать и хранить
  • Легко использовать и хранить
  • Легко использовать и хранить
  • Легко использовать и хранить
  • Легко использовать и хранить
  • Легко использовать и хранить
  • Легко использовать и хранить
  • Легко использовать и хранить
  • Легко использовать и хранить
  • Легко использовать и хранить

Ручной отпариватель серии 1000Ручной отпариватель

STH1010/10

Легко использовать и хранить
Оцените удобное и быстрое отпаривание с нашим ручным отпаривателем серии 1000. Он легкий и компактный, что позволит без труда привести вещи в идеальную кондицию и создать яркий образ. Просто подключите к сети и обработайте вещи паром.
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Легкое устройство для быстрого разглаживания складок

Легко использовать и хранить

  • Небольшой вес и компактный дизайн

  • Быстрая настройка

Уничтожает до 99,9% бактерий*, поддерживая свежесть одежды и устраняя запахи

Уничтожает до 99,9% бактерий*, поддерживая свежесть одежды и устраняя запахи

Кроме разглаживания складок отпариватель серии 1000 освежает одежду (а также мягкую мебель, шторы, игрушки) и устраняет запахи, уничтожая до 99,9% бактерий*.

Без риска прожечь любую ткань, допускающую глажение

Без риска прожечь любую ткань, допускающую глажение

Безопасно для всех тканей, допускающих глажение; без риска прожечь ткань.

Защитная перчатка для безопасного отпаривания одежды

Защитная перчатка для безопасного отпаривания одежды

Идеальный аксессуар для подготовки наряда в самый последний момент. Защитная перчатка обезопасит вас от ожогов при отпаривании.

Технические характеристики

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      Примечания

      1. Независимое тестирование на эффективность устранения следующих видов бактерий: Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 (при отпаривании в течение 10 секунд).