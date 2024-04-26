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Больше не доступен

Проводные наушники-вкладыши

TAE1105BL/00

5
| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

Доступные варианты

Белый
Белый
Розовый
Розовый
Синий
Синий
Черный
Черный
Ваша музыка, ваш цвет
Эти проводные наушники-вкладыши помогут слушать музыку, не нарушая свой стиль. Энергичные басы, яркий внешний вид и комфортная посадка в ушах. Хотите воспользоваться голосовым ассистентом на телефоне? Просто нажмите кнопку на встроенном пульте управления.
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Ваша музыка, ваш цвет

  • Динамики 8,6 мм для эффектных басов

  • Позолоченные разъемы

  • Надежная и комфортная посадка

  • Удобный пульт для простоты управления

Энергичные басы. Чистый звук

Поездки приносят гораздо меньше радости без любимой музыки. Эти наушники обеспечивают глубокое звучание низких частот благодаря 8,6-мм излучателям с неодимовыми магнитами и оснащены позолоченным разъемом.

Наслаждение музыкой и полный комфорт

Эргономичная акустическая трубка и сменные резиновые амбушюры трех размеров обеспечат удобную посадку. Наслаждайтесь каждой секундой любимых композиций.

Встроенный пульт ДУ. Переключайтесь между плейлистами и вызовами

Ставьте на паузу композиции и совершайте вызовы. Все это без взаимодействия с вашим смартфоном. Отличная функция для тех, кто не хочет пропустить лучший момент любимой композиции.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

26/04/2024

Україна

Україна

Дуже добрий епілятор

Швидкий, зручний, гарно видаляє волосся, не обламуючи його.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про TAE1105PK Дротові навушники-вкладиші

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про TAE1105PK Дротові навушники-вкладиші

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