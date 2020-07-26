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Ваша музыка, ваш цвет
Эти проводные наушники-вкладыши помогут слушать музыку, не нарушая свой стиль. Энергичные басы, яркий внешний вид и комфортная посадка в ушах. Хотите воспользоваться голосовым ассистентом на телефоне? Просто нажмите кнопку на встроенном пульте управления. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Ваша музыка, ваш цвет
Эти проводные наушники-вкладыши помогут слушать музыку, не нарушая свой стиль. Энергичные басы, яркий внешний вид и комфортная посадка в ушах. Хотите воспользоваться голосовым ассистентом на телефоне? Просто нажмите кнопку на встроенном пульте управления. Узнать обо всех преимуществах
Ваша музыка, ваш цвет
Эти проводные наушники-вкладыши помогут слушать музыку, не нарушая свой стиль. Энергичные басы, яркий внешний вид и комфортная посадка в ушах. Хотите воспользоваться голосовым ассистентом на телефоне? Просто нажмите кнопку на встроенном пульте управления. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Ваша музыка, ваш цвет
Эти проводные наушники-вкладыши помогут слушать музыку, не нарушая свой стиль. Энергичные басы, яркий внешний вид и комфортная посадка в ушах. Хотите воспользоваться голосовым ассистентом на телефоне? Просто нажмите кнопку на встроенном пульте управления. Узнать обо всех преимуществах
Проводные наушники-вкладыши
Итого:
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Поездки приносят гораздо меньше радости без любимой музыки. Эти наушники обеспечивают глубокое звучание низких частот благодаря 8,6-мм излучателям с неодимовыми магнитами и оснащены позолоченным разъемом.
Эргономичная акустическая трубка и сменные резиновые амбушюры трех размеров обеспечат удобную посадку. Наслаждайтесь каждой секундой любимых композиций.
Ставьте на паузу композиции и совершайте вызовы. Все это без взаимодействия с вашим смартфоном. Отличная функция для тех, кто не хочет пропустить лучший момент любимой композиции.
Нажмите на встроенный пульт управления и спросите голосового ассистента о чем угодно. Совершайте вызовы, отправляйте сообщения и получайте ответы на нужные вопросы даже в поездках.
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Габариты изделия
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