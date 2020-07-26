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    Проводные наушники-вкладыши

    TAE1105PK/00
    Общая оценка / 5
    • Ваша музыка, ваш цвет Ваша музыка, ваш цвет Ваша музыка, ваш цвет
      -{discount-value}

      Проводные наушники-вкладыши

      TAE1105PK/00
      Общая оценка / 5

      Ваша музыка, ваш цвет

      Эти проводные наушники-вкладыши помогут слушать музыку, не нарушая свой стиль. Энергичные басы, яркий внешний вид и комфортная посадка в ушах. Хотите воспользоваться голосовым ассистентом на телефоне? Просто нажмите кнопку на встроенном пульте управления. Узнать обо всех преимуществах

      Проводные наушники-вкладыши

      Ваша музыка, ваш цвет

      Эти проводные наушники-вкладыши помогут слушать музыку, не нарушая свой стиль. Энергичные басы, яркий внешний вид и комфортная посадка в ушах. Хотите воспользоваться голосовым ассистентом на телефоне? Просто нажмите кнопку на встроенном пульте управления. Узнать обо всех преимуществах

      Ваша музыка, ваш цвет

      Эти проводные наушники-вкладыши помогут слушать музыку, не нарушая свой стиль. Энергичные басы, яркий внешний вид и комфортная посадка в ушах. Хотите воспользоваться голосовым ассистентом на телефоне? Просто нажмите кнопку на встроенном пульте управления. Узнать обо всех преимуществах

      Проводные наушники-вкладыши

      Ваша музыка, ваш цвет

      Эти проводные наушники-вкладыши помогут слушать музыку, не нарушая свой стиль. Энергичные басы, яркий внешний вид и комфортная посадка в ушах. Хотите воспользоваться голосовым ассистентом на телефоне? Просто нажмите кнопку на встроенном пульте управления. Узнать обо всех преимуществах

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        Проводные наушники-вкладыши

        Проводные наушники-вкладыши

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        Ваша музыка, ваш цвет

        • 8,6-мм излучатели, закрытая конструкция

        Энергичные басы. Чистый звук

        Поездки приносят гораздо меньше радости без любимой музыки. Эти наушники обеспечивают глубокое звучание низких частот благодаря 8,6-мм излучателям с неодимовыми магнитами и оснащены позолоченным разъемом.

        Наслаждение музыкой и полный комфорт

        Эргономичная акустическая трубка и сменные резиновые амбушюры трех размеров обеспечат удобную посадку. Наслаждайтесь каждой секундой любимых композиций.

        Встроенный пульт ДУ. Переключайтесь между плейлистами и вызовами

        Ставьте на паузу композиции и совершайте вызовы. Все это без взаимодействия с вашим смартфоном. Отличная функция для тех, кто не хочет пропустить лучший момент любимой композиции.

        Легко используйте голосового ассистента на вашем смартфоне

        Нажмите на встроенный пульт управления и спросите голосового ассистента о чем угодно. Совершайте вызовы, отправляйте сообщения и получайте ответы на нужные вопросы даже в поездках.

        Эргономичная акустическая трубка. Резиновые амбушюры 3 размеров

        -

        Плоский кабель для защиты от спутывания

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        Мощные 8,6-мм излучатели с неодимовыми магнитами. Позолоченный разъем

        -

        • Звук

          Диапазон частот
          20 - 20 000  Гц
          Максимальная входная мощность
          10 мВт
          Чувствительность
          102 дБ при 1 кГц
          Тип излучателя
          Динамический

        • Подключения

          Тип кабеля
          медный
          Покрытие разъема
          Позолоченный
          Разъем
          3.5  миллиметра

        • Внешняя упаковка

          Длина
          35.2  см
          Количество потребительских упаковок
          24
          ширина
          18.5  см
          Вес брутто
          1.097  кг
          высота
          13.9  см
          GTIN
          1 48 95229 11193 3
          Вес нетто
          0.36  кг
          Вес упаковки
          0.737  кг

        • Внутренняя упаковка

          Длина
          17.9  см
          Количество потребительских упаковок
          3
          ширина
          8.5  см
          высота
          6.3  см
          Вес нетто
          0.045  кг
          Вес брутто
          0.1304  кг
          Вес упаковки
          0.0854  кг
          GTIN
          2 48 95229 11193 0

        • Размеры упаковки

          высота
          17.3  см
          Тип размещения на полке
          Оба
          ширина
          5  см
          Глубина
          2.5  см
          Количество изделий в упаковке
          1
          EAN
          48 95229 11193 6
          Вес брутто
          0.03  кг
          Вес нетто
          0.015  кг
          Вес упаковки
          0.015  кг

        • Габариты изделия

          высота
          2.25  см
          ширина
          2.3  см
          Глубина
          1.2  см
          Вес
          0.013  кг

        • Дизайн

          Цвет
          Розовый
          Стиль ношения
          Вкладыши
          Заполняющий уши материал
          Силикон
          Плотная посадка
          Вкладыши
          Вкладыш с плотной посадкой
          Силиконовые амбушюры

        • UPC

          UPC
          8 40063 20218 4

        • Голосовой ассистент

          Совместимость с голосовым ассистентом
          Да
          Активация по голосу
          Ручной
          Поддержка голосового ассистента
          Да

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