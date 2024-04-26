Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
TAE1105WT/00
Динамики 8,6 мм для эффектных басов
Позолоченные разъемы
Надежная и комфортная посадка
Удобный пульт для простоты управления
Поездки приносят гораздо меньше радости без любимой музыки. Эти наушники обеспечивают глубокое звучание низких частот благодаря 8,6-мм излучателям с неодимовыми магнитами и оснащены позолоченным разъемом.
Эргономичная акустическая трубка и сменные резиновые амбушюры трех размеров обеспечат удобную посадку. Наслаждайтесь каждой секундой любимых композиций.
Ставьте на паузу композиции и совершайте вызовы. Все это без взаимодействия с вашим смартфоном. Отличная функция для тех, кто не хочет пропустить лучший момент любимой композиции.
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Зміючка Оленка
26/04/2024
Україна
Дуже добрий епілятор
Швидкий, зручний, гарно видаляє волосся, не обламуючи його.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про TAE1105PK Дротові навушники-вкладиші
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про TAE1105PK Дротові навушники-вкладиші