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TAE5008BL/00
Качественные низкие частоты.
Оцените звучание музыки с энергичными басами. Эти наушники-вкладыши отличаются удобной посадкой и встроенным пультом, который позволяет управлять воспроизведением. Идеально подойдет для тех, кто не хочет пропустить лучшую часть любимой песни из-за телефонного звонка!
Мощный бас
Легкие, надежная посадка
3-кнопочный пульт
Разъем USB-C
Поездки приносят гораздо меньше радости без любимой музыки. Эти наушники обеспечивают глубокое звучание низких частот благодаря 10-мм излучателям с магнитами, а удобная конструкция вкладышей обеспечит комфортную посадку.
Отдайте любимой музыке дань уважения и слушайте ее в соответствующем качестве. Эти наушники оснащены встроенным преобразователем, который повышает качество аудиоконтента, чтобы вы наслаждались каждой секундой любимых композиций.
Акустическая трубка овальной формы и 3 пары амбушюр разного размера обеспечат герметичную посадку и комфорт при длительном ношении. Приятные ощущения даже при длительном прослушивании.
Отзывы
Время воспроизведения от аккумулятора является приблизительным и может меняться в зависимости от условий эксплуатации.