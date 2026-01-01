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Наушники-вкладыши с микрофоном

TAE5008BL/00

Доступные варианты

Белый
Белый
Синий
Синий
Черный
Черный

Качественные низкие частоты.

Оцените звучание музыки с энергичными басами. Эти наушники-вкладыши отличаются удобной посадкой и встроенным пультом, который позволяет управлять воспроизведением. Идеально подойдет для тех, кто не хочет пропустить лучшую часть любимой песни из-за телефонного звонка!

Посмотреть все преимущества

Качественные низкие частоты.

  • Мощный бас

  • Легкие, надежная посадка

  • 3-кнопочный пульт

  • Разъем USB-C

Энергичные басы. Чистый звук при воспроизведении любого контента

Поездки приносят гораздо меньше радости без любимой музыки. Эти наушники обеспечивают глубокое звучание низких частот благодаря 10-мм излучателям с магнитами, а удобная конструкция вкладышей обеспечит комфортную посадку.

Встроенный преобразователь повышает качество звука

Отдайте любимой музыке дань уважения и слушайте ее в соответствующем качестве. Эти наушники оснащены встроенным преобразователем, который повышает качество аудиоконтента, чтобы вы наслаждались каждой секундой любимых композиций.

Наслаждение музыкой и полный комфорт целый день

Акустическая трубка овальной формы и 3 пары амбушюр разного размера обеспечат герметичную посадку и комфорт при длительном ношении. Приятные ощущения даже при длительном прослушивании.

Технические характеристики

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Примечания

  1. Время воспроизведения от аккумулятора является приблизительным и может меняться в зависимости от условий эксплуатации.