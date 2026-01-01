Качественные низкие частоты.

Оцените звучание музыки с энергичными басами. Эти наушники-вкладыши отличаются удобной посадкой и встроенным пультом, который позволяет управлять воспроизведением. Идеально подойдет для тех, кто не хочет пропустить лучшую часть любимой песни из-за телефонного звонка!