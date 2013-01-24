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Накладные наушники

TAH4105BK/00
Общая оценка / 5
  • Ваш ритм. Ваш стиль. Ваш ритм. Ваш стиль. Ваш ритм. Ваш стиль.
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    Накладные наушники

    TAH4105BK/00
    Общая оценка / 5

    Ваш ритм. Ваш стиль.

    Вам покажется, что вы попали на танцпол модного клуба. Эти накладные наушники обеспечивают чистое звучание и мощные басы. Оголовье с мягкой накладной позволит носить их с комфортом, а матовые цветовые вариации помогут вам найти стиль под свой вкус. Узнать обо всех преимуществах

    Накладные наушники

    Ваш ритм. Ваш стиль.

    Вам покажется, что вы попали на танцпол модного клуба. Эти накладные наушники обеспечивают чистое звучание и мощные басы. Оголовье с мягкой накладной позволит носить их с комфортом, а матовые цветовые вариации помогут вам найти стиль под свой вкус. Узнать обо всех преимуществах

    Ваш ритм. Ваш стиль.

    Вам покажется, что вы попали на танцпол модного клуба. Эти накладные наушники обеспечивают чистое звучание и мощные басы. Оголовье с мягкой накладной позволит носить их с комфортом, а матовые цветовые вариации помогут вам найти стиль под свой вкус. Узнать обо всех преимуществах

    Накладные наушники

    Ваш ритм. Ваш стиль.

    Вам покажется, что вы попали на танцпол модного клуба. Эти накладные наушники обеспечивают чистое звучание и мощные басы. Оголовье с мягкой накладной позволит носить их с комфортом, а матовые цветовые вариации помогут вам найти стиль под свой вкус. Узнать обо всех преимуществах

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      Ваш ритм. Ваш стиль.

      • 32-мм излучатели, закрытая конструкция
      • Накладные
      • Компактная складная конструкция

      Насыщенные басы, четкий звук

      Представляйте, что вы слушаете любимую музыку в клубе, день за днем. 32-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают глубокие басы и чистое звучание. Закрытая конструкция создает качественную шумоизоляцию, чтобы вы могли наслаждаться каждой секундой любимых композиций.

      Облегченное регулируемое оголовье с накладкой

      Эти накладные наушники доступны в стильных матовых расцветках и оснащены оголовьем с мягкой накладкой, которое обеспечивает очень комфортную посадку. Мягкие амбушюры с возможностью регулировки положения помогут вам с первого раза выбирать правильное положение для ношения.

      Плоская складная конструкция для удобного хранения

      Время зажигать. Чашки наушников можно сложить в плоское состояние или вовнутрь для удобного хранения в кармане или сумке. Просто сложите их и возьмите наушники с собой.

      Встроенный пульт. Легко управляйте музыкой и вызовами

      Отвечайте на звонки и ставьте плейлист на паузу — все это без управления со смартфона. Г-образный штекер обеспечит надежное подключение к мобильному устройству, когда оно лежит в кармане.

      Складные, компактные наушники для удобства в поездках

      Компактная складная конструкция идеальна для путешественников, которые не хотят расставаться с любимой музыкой ни на минуту

      Технические характеристики

      • Габариты изделия

        высота
        18,5  см
        ширина
        16,5  см
        Глубина
        4  см
        Вес
        0,153  кг

      • Звук

        Акустическая система
        Закрытая
        Тип магнита
        NdFeB
        Диапазон частот
        20 - 20 000  Гц
        Сопротивление
        32 Ом
        Диаметр излучателя
        32 мм
        Диафрагма
        ПЭТ
        Чувствительность
        106 дБ
        Тип
        динамический

      • Размеры упаковки

        высота
        22,5  см
        ширина
        19,5  см
        Глубина
        5  см
        Вес брутто
        0,26  кг
        Вес нетто
        0,153  кг
        Вес упаковки
        0,107  кг
        EAN
        48 95229 10968 1

      • Подключения

        Микрофон
        Встроенный микрофон

      • Комфорт

        Регулировка громкости
        Да

      • Внешняя упаковка

        Количество потребительских упаковок
        3
        Длина
        21,2  см
        ширина
        17  см
        высота
        24  см
        Вес брутто
        0,96  кг
        Вес нетто
        0,459  кг
        Вес упаковки
        0,501  кг
        GTIN
        1 48 95229 10968 8

      • Дизайн

        цвет
        Черный

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