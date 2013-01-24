Ваш ритм. Ваш стиль.
Вам покажется, что вы попали на танцпол модного клуба. Эти накладные наушники обеспечивают чистое звучание и мощные басы. Оголовье с мягкой накладной позволит носить их с комфортом, а матовые цветовые вариации помогут вам найти стиль под свой вкус. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Ваш ритм. Ваш стиль.
Вам покажется, что вы попали на танцпол модного клуба. Эти накладные наушники обеспечивают чистое звучание и мощные басы. Оголовье с мягкой накладной позволит носить их с комфортом, а матовые цветовые вариации помогут вам найти стиль под свой вкус. Узнать обо всех преимуществах
Ваш ритм. Ваш стиль.
Вам покажется, что вы попали на танцпол модного клуба. Эти накладные наушники обеспечивают чистое звучание и мощные басы. Оголовье с мягкой накладной позволит носить их с комфортом, а матовые цветовые вариации помогут вам найти стиль под свой вкус. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Ваш ритм. Ваш стиль.
Вам покажется, что вы попали на танцпол модного клуба. Эти накладные наушники обеспечивают чистое звучание и мощные басы. Оголовье с мягкой накладной позволит носить их с комфортом, а матовые цветовые вариации помогут вам найти стиль под свой вкус. Узнать обо всех преимуществах
Представляйте, что вы слушаете любимую музыку в клубе, день за днем. 32-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают глубокие басы и чистое звучание. Закрытая конструкция создает качественную шумоизоляцию, чтобы вы могли наслаждаться каждой секундой любимых композиций.
Эти накладные наушники доступны в стильных матовых расцветках и оснащены оголовьем с мягкой накладкой, которое обеспечивает очень комфортную посадку. Мягкие амбушюры с возможностью регулировки положения помогут вам с первого раза выбирать правильное положение для ношения.
Время зажигать. Чашки наушников можно сложить в плоское состояние или вовнутрь для удобного хранения в кармане или сумке. Просто сложите их и возьмите наушники с собой.
Отвечайте на звонки и ставьте плейлист на паузу — все это без управления со смартфона. Г-образный штекер обеспечит надежное подключение к мобильному устройству, когда оно лежит в кармане.
Компактная складная конструкция идеальна для путешественников, которые не хотят расставаться с любимой музыкой ни на минуту
Габариты изделия
Звук
Размеры упаковки
Подключения
Комфорт
Внешняя упаковка
Дизайн